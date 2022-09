https://sputniknews.lat/20220914/es-este-el-comienzo-de-la-desindustrializacion-de-la-ue-muchas-fabricas-jamas-volveran-a-abrir-1130447975.html

¿Es este el comienzo de la desindustrialización de la UE? Muchas fábricas jamás volverán a abrir

¿Es este el comienzo de la desindustrialización de la UE? Muchas fábricas jamás volverán a abrir

Durante décadas la industria europea ha gozado de una fuente segura de hidrocarburos baratos, primero de la URSS, y luego de Rusia. Ahora, las sanciones... 14.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-14T18:49+0000

2022-09-14T18:49+0000

2022-09-14T18:49+0000

economía

📈 mercados y finanzas

europa

eeuu

rusia

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

gas

unión europea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107049/92/1070499231_0:22:2938:1675_1920x0_80_0_0_71348c1aa0f8e2fecb30360a8cdde31c.jpg

A diferencia de EEUU, los países europeos se apoyaron en las fábricas e industrias pesadas para alimentar sus economías. Muchas de estas industrias son fabricantes de metales, sustancias químicas y automóviles. Pero la crisis de energía que se está desatando en el continente europeo ha dejado a muy pocas compañías no afectadas.Muchas de las fábricas, en las que la producción requiere mucha energía, se vieron obligadas a cerrar y los ejecutivos dicen que es muy probable que nunca vuelvan a abrir, lo que dejaría a miles de personas sin empleo.El ejecutivo de la mayor planta de producción de piezas de aluminio en Eslovaquia —Slovalco—, Milan Vesely, informó tras cerrar las líneas principales en la fábrica que de este modo están "en realidad matando a la industria". De acuerdo con Vesely, "esto es probablemente el fin de la producción de metales en Europa".Es muy probable que el continente europeo nunca vuelva a tener acceso al gas natural barato de Rusia y, a pesar de que lo pueden encontrar en otras partes del mundo, les saldrá sustancialmente más caro. Y es precisamente el bajo coste de las fuentes de energía rusas el que hacía posible contrarrestar los altos costes de la mano de obra, normativas de empleo rígidas y estrictas regulaciones medioambientales y seguir siendo competitivos en el mercado mundial. Pero ahora es literalmente imposible para muchas empresas.Así, según la asociación de metales de Alemania, WV Metalle, con los precios actuales hace falta gastar 9.000 euros para producir una tonelada de aluminio, mientras que en el mercado la tonelada no llega a costar ni 2.500 euros.Debido a ello se beneficia mucho la industria estadounidense, pues con semejante desequilibrio muchas fábricas europeas se ven obligadas a cerrar, mientras que a muchas compañías les sale más rentable importar los metales desde EEUU. Lo mismo ocurre con respecto a China, que se está convirtiendo en una fuente importante de metales para Europa, destaca el medio.El pánico se puede entender, pues son muchas las plantas que cerraron o redujeron considerablemente su producción por toda Europa, y en el sector de aluminio y zinc se trata de la mitad de los productores, subraya el medio.Tom Price, el director de estrategia de productos en Liberum, compara lo que está sucediendo en Europa con la muerte de la industria de aluminio en Japón en los años 1970. En aquel entonces, durante la crisis energética, también tuvieron que cerrar sus plantas, y nunca pudieron volver a arrancarlas de nuevo.Mientras que algunas producciones, como las de zinc, pueden reiniciarse con relativa facilidad, otras tantas no pueden hacerlo. Así, en el caso del aluminio se trata de un proceso largo y costoso, que en muchos casos simplemente no tiene sentido económico.Por ejemplo, Vesely explicó que debido a los procesos tecnológicos, en su fábrica tendrían que reemplazar sus conexiones eléctricas para volver a funcionar, y este procedimiento les costaría en torno a los 90 millones de euros y tardará un año en completarse.Y esto al final tendrá un efecto dominó, pues de estas grandes plantas de producción dependen muchos otros sectores de la economía y fabricantes. De hecho, mientras en la propia Slovalco tuvieron que despedir a 300 de sus 450 empleados, los funcionarios locales temen por 2.500 puestos de empleo relacionados a la fábrica.Son muchas las compañías que dejarán de existir en 2023: la empresa de energía eslovaca informó al medio que más de la mitad de las compañías no firmaron sus suministros de energía para este año. Y esto crea una situación paradójica, dijeron en la empresa.

https://sputniknews.lat/20220913/la-jugada-energetica-de-biden-que-podria-llevar-a-eeuu-a-la-misma-crisis-que-europa-1130385542.html

https://sputniknews.lat/20220911/la-agenda-verde-otra-razon-de-los-problemas-energeticos-de-la-ue-1130342647.html

eeuu

unión europea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, europa, eeuu, rusia, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, gas, unión europea