Las contradicciones de Borrell sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania

"No es el momento de desfallecer, es el momento de redoblar nuestros esfuerzos. Putin espera que en invierno las democracias, débiles y frágiles, no mantengan el apoyo a Ucrania", declaró el funcionario y llamó a los países europeos a no debilitar su apoyo a Kiev.Josep Borrell, encargado de asuntos exteriores y de políticas de seguridad de la Unión Europea (UE), aseveró ante los eurodiputados que las sanciones occidentales contra Rusia están funcionando y que mucha de la fuerza militar rusa está compuesta de elementos fabricados en países occidentales o por sus empresas.Sin embargo, las declaraciones del diplomático europeo a favor de mayores acciones bélicas de parte del Gobierno de Volodímir Zelenski contrasta con algunas de sus afirmaciones vertidas en otras ocasiones sobre la Unión Europea (UE) como un proyecto de paz.El 8 de mayo pasado, durante el Día de Europa, Borrell aseguró que el bloque europeo representa un pilar de paz y seguridad regional, y dijo que la Unión Europea debe "trabajar con la comunidad internacional para preservar las normas y la seguridad internacionales clave". El jefe de la diplomacia europea no incluyó a Rusia dentro de los países de la comunidad internacional con los que se podría dialogar para llegar a posibles acuerdos. En cambio, acusó que Moscú se cobijaba bajo un discurso de "multilateralismo" para justificar su operación militar en suelo ucraniano. Según Borrell, "esta no es una cuestión de Occidente contra Rusia". La Carta de la ONU, creada el 26 de junio de 1945, establece entre sus cuatro propósitos principales la igualdad soberana de los Estados firmantes a la prohibición del uso de fuerza en cualquier forma inconsistente con los propósitos de las Naciones Unidas. El Kremlin ha denunciado ante la comunidad internacional que los ataques de las fuerzas ucranianas a la población rusa del Donbás representa una violación a los derechos humanos y constituye genocidio. Otro momento en el que Borrell se pronunció a favor de la paz mundial fue cuando sucedió el fallecimiento de la reina Isabel II, una monarca que, dijo, fue fundamental para garantizar la estabilidad global. Además, en una entrevista con el diario español El País, el funcionario europeo reconoció que la política internacional se conduce conforme a dobles estándares, pues problemas distintos no se enfrentan con los mismos criterios."La comunidad internacional debería buscar una solución para la gente hacinada, sin electricidad, casi sin agua potable. Se nos critica con mucha frecuencia por tener un doble rasero. Pero la política internacional es en buena medida la administración de los dobles estándares. No nos enfrentamos con los mismos criterios a todos los problemas. El conflicto de Oriente Próximo no tiene solución sin un compromiso muy fuerte por parte de Estados Unidos. Y, tras intentarlo sin éxito tantas veces en el pasado, ahora mismo no lo hay. Aunque nada de esto sirve de consuelo a la gente que vive allí", acusó Borrell cuando lo cuestionaron sobre la postura poco asertiva de la UE sobre el conflicto en Gaza. Reconoció también que las sanciones a Rusia no son aceptadas por los países africanos, por el apego histórico que tienen esos territorios con Moscú, derivados de épocas en los que la Unión Soviética los ayudó a contener políticas de dominación colonial o el apartheid, régimen racista que llevó a cabo Sudáfrica durante años."Hay que hacer una diplomacia más activa y no dar lecciones, hay que conquistar las mentes porque la propaganda rusa allí [en algunas zonas de África] es muy potente", sostuvo entonces.

