Perú incierto: las chances de sacar a Castillo bajo una nueva presidencia en el Congreso

Perú incierto: las chances de sacar a Castillo bajo una nueva presidencia en el Congreso

LIMA (Sputnik) — La elección esta semana en Perú del conservador José Williams como nuevo presidente del Congreso incrementa las especulaciones de que el...

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1129341480_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f68fabde659d80db44b6c7a85b3f7aef.jpg

Williams es un militar en retiro, miembro del partido Avanza País (derecha) y es recordado por haber liderado la Operación Chavín de Huántar en 1997, una de las acciones militares más exitosas en la historia peruana y que permitió el rescate de 72 políticos y diplomáticos secuestrados por la guerrilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.Esa intervención, sucedida en la residencia del embajador de Japón en Lima, es recordada con "especial consideración y respeto" por los peruanos, como comenta para Sputnik el politólogo y analista Alejandro Godoy.Pero más allá de estas consideraciones, ¿puede incrementar la presidencia de Williams las posibilidades del Congreso de destituir al presidente Castillo?Recuérdese que desde que Castillo inició su mandato en julio de 2021, el Legislativo ha intentado removerlo en dos ocasiones, acusándolo de estar "moralmente incapacitado" para ejercer el cargo, una causal que está contemplada en la Constitución.Motivos cualquieraPor el lado de los motivos, se puede decir con certeza que estos son de relativa importancia. A Castillo se le quiso destituir en 2021 por presunciones acerca de la comisión de delitos, pero por ninguna falta que haya sido probada en el sistema judicial.En el sistema peruano, la destitución por incapacidad moral de un presidente puede proceder si se cuenta con los apoyos suficientes en el pleno, esto es, 87 votos en un Congreso unicameral de 130 representantes.¿Una iniciativa de destitución cuenta con esa cantidad de votos ahora que Williams está en la presidencia del Congreso? Eso es incierto, pues tal parece que, por el momento, una mayoría en el parlamento no desea destituir al mandatario y por una razón que Godoy apunta.Según el analista y magíster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Perú, el Congreso es consciente del grave descrédito ciudadano que padece, con niveles de desaprobación cercanos al 90%, según sondeos.Bajo este escenario, una destitución que pondría en lugar de Castillo a la vicepresidenta, Dina Boluarte, podría derivar en la toma del Ejecutivo por parte del titular del Legislativo si Boluarte, leal a Castillo, renuncia y desiste de participar en la sucesión.Así, la presidencia quedaría en manos del presidente del Congreso que, más allá de si sea Williams o no, sería, para el analista, algo fuertemente rechazado por la ciudadanía y que podría anticipar un final como el que tuvo el expresidente del parlamento Manuel Merino.Merino fue presidente de Perú por seis días en noviembre de 2020, luego de que el Congreso de entonces, igualmente impopular como el actual, destituyera al mandatario Martín Vizcarra (2018-2020) y Merino tomara su lugar.Merino duró menos de una semana porque las protestas ciudadanas frente a lo que se consideró como una maniobra del Parlamento para tomar el poder total fueron de tal magnitud que la permanencia del presidente del Congreso como presidente de la República era simplemente inviable.Ni Castillo ni CongresoCastillo es un gobernante impopular. Su gestión es percibida mayormente como deficiente, según encuestas, y las cinco investigaciones que la Fiscalía le ha abierto por presuntos delitos de corrupción redundan en su desprestigio.Sin embargo, esta resistencia hacia el presidente no sería suficiente como para que la ciudadanía acepte que el Congreso, aun más desprestigiado, tome el mando del Ejecutivo.Sin embargo, Godoy apunta que los sectores de la derecha conservadora, a la cual pertenece José Williams, parecen inclinarse a la destitución a pesar del precio a pagar.Sin embargo, los votos de la derecha conservadora no llegarían ni de forma cercana a los 87 que se requieren para sacar al presidente, por lo que el panorama a futuro se torna aún más imprevisible y complicado.

Sergio Llerena Caballero

