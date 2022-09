https://sputniknews.lat/20220915/el-gobierno-de-luis-arce-inaugura-decenas-de-obras-en-el-mes-aniversario-de-cochabamba-1130468534.html

Con motivo de los 212 años del inicio de la revolución independentista, el presidente Arce y varios de sus ministros dedicaron las últimas semanas a recorrer...

Este 14 de septiembre se recordó el inicio de la revolución contra la Corona española, la fiesta más importante de este departamento. Para ello, en días pasados el presidente entregó obras de electrificación, títulos de propiedad a familias campesinas, carreteras, agua potable. Hasta el primer tren metropolitano que tiene Bolivia.En el marco de los festejos, Arce visitó la zona sur de Cochabamba, la región más empobrecida de la ciudad. Allí inauguró el sistema de tuberías que trae agua potable de la represa de Misicuni, donde también funciona una hidroeléctrica. Hasta ahora, los vecinos tenían que comprar costosos camiones cisterna, que traían el líquido elemento de otras zonas alejadas."Hoy el agua está llegando de Misicuni a la zona sur. En agosto de 2021 iniciamos las obras y lo hemos hecho rápido hermanos, porque sabemos que ya no quieren más cisternas, ya no quieren más turriles. Quieren agua potable, que llegue directamente a las viviendas", dijo el presidente a miles de vecinos reunidos en el barrio de Ushpa Ushpa.Cochabamba es conocida como la "ciudad jardín" de Bolivia. Pero hoy las flores y la vegetación son un recuerdo en la mayor parte del municipio, afectado desde hace décadas por el cambio climático y una sequía —asociada al crecimiento de la marcha urbana— que vuelve polvorientos los suelos de los barrios periféricos.Los camiones cisterna que recogen agua de las pocas venas subterráneas que quedan en la ciudad venden a 7 pesos bolivianos (un dólar) el barril de 200 litros. El precio puede subir, según la zona hasta donde deben desplazarse."Esta obra es muy importante. Sabemos la necesidad. Sabemos que veían con mucho dolor que las cisternas vendían un barril a 8 o 10 pesos bolivianos [1,2 a 1,45 dólares]. El agua más cara de todo el país tenían aquí, en la zona sur", sostuvo Arce.La valiente zona surLos días previos y posteriores al golpe de Estado de 2019 tuvieron a los vecinos de la zona sur como principales manifestantes en reclamo del regreso de la democracia. Enfrentaron a la Policía y a grupos de civiles golpistas en rechazo al Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020)."No solamente venimos a felicitarlos y abrazarlos en su aniversario", dijo el presidente. Y agregó: "Siempre los tenemos en la memoria y en el corazón. Fueron largas y duras las jornadas de la Guerra del Agua, también de resistencia al golpe de Estado".Una larga ofrenda floralCon las primeras luces del 14 de septiembre, el presidente y el vicepresidente, David Choquehuanca, encabezaron la entrega de ofrendas florales ante la estatua de Esteban Arze, el líder de la revuelta en Cochabamba contra la Corona española, que concluyó en 1825 con la declaración de la independencia de Bolivia.Fue una larga fila de instituciones públicas y privadas de todo el país, que llevaron sus arreglos florales en medio de la solemnidad del acto cívico-militar.Una de ellas fue la Federación de Personas con Discapacidad de Cochabamba. Su presidenta, Olga Coca, tuvo problemas para acceder al monumento de Arze. Para llegar al héroe de la independencia hay escaleras, pero no una rampa para quienes están en silla de ruedas.La falta de previsión para que una persona en silla de ruedas participe de los actos hicieron reflexionar a Coca: "Creo que un poquito más nos falta ver la atención a personas con discapacidad. En el tema protocolar nos gustaría que tomen en cuenta la accesibilidad para nosotros. Eso vamos a pedir a las autoridades, más que todo del municipio".De todos modos, aseguró que "no nos va a parar ninguna barrera arquitectónica. Vamos a subir las gradas que sean necesarias para participar de cualquier actividad. Estamos en nuestro derecho, porque somos parte de la sociedad".Visitas de todo el paísDe las celebraciones en Cochabamba participaron alcaldes, legisladores y gobernadores de toda Bolivia. Uno de ellos fue Alberto Quispe Mamani, asambleísta por Potosí: "Es muy impresionante el trabajo que hace nuestro Gobierno central. No solamente por Cochabamba, sino por todo el país", dijo a Sputnik.Luego de la ofrenda floral, el presidente y el vice se dirigieron a la plaza 14 de septiembre, donde izaron las dos banderas de Bolivia: la tricolor y la wiphala, que representa a los 36 pueblos indígenas.La última actividad presidencial como parte de estas celebraciones consistió en la entrega de 7.600 títulos de propiedad de tierras para familias campesinas.En su paso por la Asamblea Legislativa Departamental, el 13 de septiembre, informó que la próxima obra grande para este departamento será la planta de fertilizantes granulados (NPK), a construirse en el parque industrial del municipio de Santiváñez, con una inversión de al menos nueve millones de dólares.En este sentido, destacó: "Estamos garantizando más de Bs. 295 millones [42,76 millones de dólares] en favor del departamento de Cochabamba para la ejecución de proyectos de desarrollo productivo".

