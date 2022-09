https://sputniknews.lat/20220915/el-gobierno-establece-semana-de-la-cocina-peruana-para-impulsar-turismo-gastronomico-1130503000.html

El Gobierno establece Semana de la Cocina Peruana para impulsar turismo gastronómico

LIMA (Sputnik) — El Gobierno de Perú estableció que la segunda semana de septiembre de cada año sea la Semana de la Cocina Peruana, con el objetivo de impulsar... 15.09.2022, Sputnik Mundo

La efeméride ha sido ratificada mediante un decreto supremo firmado por el presidente Pedro Castillo y el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez.Por otro lado, la medida busca no solo atraer a turistas extranjeros y locales, sino preservar las técnicas de preparación ancestrales de uno de los países con una de las gastronomías más reconocidas en Latinoamérica.A inicios de septiembre, Perú fue reconocido como el mejor destino culinario de 2022 en Sudamérica en los premios World Travel Awards.Asimismo, en julio el Restaurante Central, ubicado en Lima, fue elegido como el segundo mejor del mundo, según la lista The World's 50 Best Restaurants —los 50 mejores restaurantes del mundo—, elaborada por la prestigiosa revista británica Restaurant.

