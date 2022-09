https://sputniknews.lat/20220915/por-que-europa-no-podra-aprovechar-sus-reservas-gasiferas-en-medio-de-la-crisis-energetica-1130446966.html

¿Por qué Europa batallará mucho para aprovechar sus reservas gasíferas en medio de la crisis?

¿Por qué Europa batallará mucho para aprovechar sus reservas gasíferas en medio de la crisis?

Los precios del gas en Europa han aumentado hasta en 300% en lo que va de 2022 luego de que Occidente impusiera sanciones en contra de Rusia, país líder en la... 15.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-15T02:09+0000

2022-09-15T02:09+0000

2022-09-15T02:11+0000

economía

gazprom

energía

fracking

calentamiento global

sanciones de occidente contra rusia

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

rusia

ucrania

reino unido

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0e/1130445981_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_e514b6dde36ad0257fc9350f56ca4fba.jpg

La nueva primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, impulsa la exploración de combustibles fósiles ante la situación energética, en la que la Unión Europea, a la que ya no pertenece Londres, busca reemplazar para finales de 2022 un 67% del suministro energético ruso, que ha sido frenado por las sanciones de Bruselas y Washington contra el país eurasiático en represalia por su operación militar especial en Ucrania.Un análisis del investigador en materia energética Alex Kimani, publicado en el medio especializado Oil Price, asegura que la diversificación del suministro energético a Europa, mediante distintas rutas como la importación de gas natural licuado, la diversificación de gasoductos, el uso de biometano y energía solar, no son suficientes para reemplazar las fuentes rusas, con base en análisis de datos de la Comisión Europea (CE). Algunos expertos proponen a Europa retomar el fracking para aprovechar sus reservas de esquisto gaseoso, en un escenario en que esa práctica de exploración ha sido prohibida en Alemania, Francia, Países Bajos, Escocia y Bulgaria, debido al impacto negativo al medioambiente, la contribución el calentamiento global y las afectaciones a la salud por agua contaminada. Sin embargo, la primera ministra Truss ha reactivado el debate al anunciar una extensión que autoriza el fracking, a tres años de restringirlo, en busca de generar fuentes domésticas de energía para aliviar el aumento de precios de combustibles entre consumidores domésticos y empresariales.El titular de la empresa gasera Cuadrilla Resources, Francis Egan, consideró a la decisión de Truss una medida sensible que responde a la necesidad vital de que el Reino Unido procure su consumo local.Europa cuenta con más gas de esquisto potencial que Estados Unidos. Sin embargo, es únicamente aprovechado en Ucrania, que desde hace años buscó diversificar su dependencia del gas ruso.El gas de esquisto es un combustible natural que se encuentra atrapado en los sedimentos de roca y otros materiales orgánicos, localizado a profundidades de entre 1.000 y 5.000 metros.Sin embargo, en Europa la técnica de fracking ha sido ampliamente debatida por la densidad poblacional del continente, recordó Kimani en su análisis.La empresa Cuadrilla Resources ganó en 2016 un permiso para explorar cuatro pozos gasíferos en el Reino Unido, pero ha encarado distintas restricciones desde entonces por oposiciones ciudadanas y gubernamentales al fracking, una lucha con resonancia en sitios como Polonia.Esta oposición popular al fracking ha generado un distanciamiento de los inversionistas y empresas como Exxon Mobil, Chevron y TotalEnergies, que dejaron sus operaciones en territorio polaco.A diferencia de Estados Unidos, donde la técnica de exploración resulta eficiente, en Europa hay distintas condiciones que la complican, como que la mayoría de los países tienen un dominio público sobre minerales, hidrocarburos y gas, lo que reduce los beneficios financieros entre los terratenientes europeos.El Gobierno británico ha propuesto compensaciones económicas directas para las personas afectadas por el fracking, en ánimo de mejorar el respaldo ciudadano a esta técnica de exploración energética. Sin embargo, no ha logrado convencer a los grupos ambientalistas.La empresa energética rusa Gazprom ha declarado que la dificultad europea de encontrar tierra deshabitada con suficiente agua para explorar los pozos permitirá al combustible ruso mantener su capacidad competitiva en el mercado energético local.Sin embargo, las complicaciones que sufre Europa ante la crisis energética derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania podrían flexibilizar las posturas ciudadanas en favor del fracking, en un escenario donde varios países han retornado al carbón como fuente de producción energética, pese al discurso climático de diversificación de energías verdes.Grupos ambientalistas han señalado que, si bien el gas natural es más limpio que el carbón y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, obtenerlo mediante el fracking reduce estos beneficios, pues resulta más contaminante que el carbón mismo.El fracking emite cantidades dañinas de metano y dióxido de carbono, potentes gases de efecto invernadero, señaló el especialista para Oil Price.

https://sputniknews.lat/20220817/los-ninos-nacidos-cerca-de-sitios-de-fracking-en-eeuu-tienen-mayor-riesgo-de-padecer-leucemia-1129501051.html

https://sputniknews.lat/20220907/los-suministros-de-gas-rusos-a-la-ue-caen-un-48-en-2022-debido-a-las-sanciones-1130192338.html

https://sputniknews.lat/20220909/la-pesadilla-energetica-podria-hacerse-realidad-en-europa-1130286774.html

https://sputniknews.lat/20220913/la-jugada-energetica-de-biden-que-podria-llevar-a-eeuu-a-la-misma-crisis-que-europa-1130385542.html

ucrania

reino unido

unión europea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

gazprom, energía, fracking, calentamiento global, sanciones de occidente contra rusia, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, rusia, ucrania, reino unido, unión europea, gas de esquisto, gas, gas natural licuado (gnl), 📈 mercados y finanzas