¿Por qué se movilizan los estudiantes secundarios en Chile?

Un verdadero déjà vu se vive en las calles de Santiago de Chile durante las últimas semanas, y con más fuerza desde el plebiscito del 4 de septiembre, que sepultó la propuesta de nueva constitución.Han sido miles de estudiantes secundarios que han interrumpido el servicio del Metro de Santiago, principal medio de transporte de la capital, con evasiones masivas. Situación que ya se produjo en octubre de 2019 y que desencadenó en el estallido social."Los estudiantes secundarios nos hemos estado movilizando activamente en las calles debido a que no vemos garantías reales de obtener ganadas ante nuestro pliego de demandas, y ningún Gobierno de turno ha tenido la voluntad política de solucionar nuestras problemáticas históricas", dijo a Sputnik Gael Palape, vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES).Desde las manifestaciones estudiantiles del llamado mochilazo del 2001, los estudiantes secundarios han estado en constante movilización para exigir garantías educacionales, como, por ejemplo, la gratuidad del pase escolar y una educación pública de calidad.A las demandas históricas de los estudiantes, esta vez se suman demandas internas, principalmente de establecimientos educativos públicos, por falta de infraestructura y de materiales para la realización de clases.Amanda Sepúlveda, vicepresidenta del centro de estudiantes del Liceo N°1 Javiera Carrera, establecimiento emblemático de la educación chilena, contó a Sputnik que su colegio no cuenta con infraestructura, no tienen suficientes baños, tienen salas con problemas de humedad e incluso con hongos. Todo eso se vio agravado por la pandemia de COVID-19."Demandamos mejores condiciones de estudio y alimentación, mejor infraestructura a nivel interno y, obviamente, nos sumamos a las demandas generales por una mejor educación", finalizó Sepúlveda.Entre las demandas educacionales y una nueva constituciónDurante la jornada de este 14 de septiembre, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), principal organización estudiantil universitaria de Chile, se movilizó para exigir un nuevo proceso constituyente."En esta convocatoria estudiantil, marcharemos porque el proceso constituyente se lleve a cabo con las condiciones que el pueblo de Chile exige", indicaron en las redes sociales de la organización estudiantil.Respecto al reclamo de un nuevo proceso constituyente, Sepúlveda explicó a Sputnik que hay dos corrientes en la movilización estudiantil secundaria del último tiempo."Hay un sector que está en pro de una nueva Asamblea Constituyente. Pero hay otra rama de la movilización que va más que nada por las demandas generales y en contra del Gobierno y de la institucionalidad", dijo la joven dirigenta."La protesta callejera es nuestra única garantía""Toda persona tiene derecho a la educación. La educación es un deber primordial e ineludible del Estado", señala la propuesta constitucional que fue rechazada el pasado 4 de septiembre.La propuesta, además, definía educación como "un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país".El vocero de la ACES Gael Palape señaló a Sputnik respecto al plebiscito que "frente a este supuesto triunfo del rechazo, perdemos ciertas posibilidades que teníamos de cambiar nuestra educación"."La movilización en estos momentos es sumamente importante, tanto para demostrar y hacer notar que estamos organizados como para tensionar y construir en conjunto la sociedad y educación que anhelamos y merecemos", puntualizó el vocero de la ACES.Finalmente, la dirigenta del Liceo N°1 Javiera Carrera señaló: "Siempre habrá movilización hasta que se cumplan las demandas y los petitorios".

