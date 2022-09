https://sputniknews.lat/20220915/putin-el-gran-protagonista-de-la-cumbre-de-la-ocs-de-samarcanda-1130500194.html

Putin, el gran protagonista de la cumbre de la OCS de Samarcanda

Putin, el gran protagonista de la cumbre de la OCS de Samarcanda

El primer día sostuvo siete encuentros bilaterales con homólogos de países de la OCS. La suicida contraofensiva de Ucrania. Economías occidentales siguen en... 15.09.2022

Putin, el gran protagonista de la cumbre de la OCS de Samarcanda

El protagonismo de Putin en la cumbre de la OCS de SamarcandaLas miras de todo el mundo están enfocadas en la ciudad uzbeka de Samarcanda, sede este jueves y viernes de nueva cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái [OCS], un influyente bloque regional que agrupa a 8 países miembro, más seis socios, y 4 con estatus de observadores.Estrictamente hablando es el mayor bloque regional integrado por Rusia, China, la India, Pakistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y Kazajstán, que abarca a casi la mitad de la población mundial y más del 30% del PIB global. Aunque no es un bloque militar, la organización tiene como principal objetivo el fortalecimiento de la seguridad en la región, así como la cooperación económica y cultural.Durante la primera jornada de la cumbre, el presidente ruso, Vladímir Putin, sostuvo siete encuentros bilaterales con sus homólogos de diversos países de la OCS, además de participar en las actividades dentro de la agenda de la cumbre de Samarcanda.La suicida contraofensiva de UcraniaAlrededor de 10.000 soldados ucranianos muertos y más de 30.000 heridos. Según diferentes estimaciones, este es el precio de la pírrica contraofensiva del régimen de Kiev bautizada por la propaganda occidental como la "derrota total de Rusia en Ucrania". Una contraofensiva que radicó en romper la línea del frente en la región de Járkov a manos de unas fuerzas –entre ellas, de habla inglesa armadas hasta los dientes por la OTAN– ocho veces mayores en número a las rusas y sus aliados de Donbás.Buena parte de quienes participan en la contraofensiva provienen de países miembro de la Alianza Atlántica, algo que confirman, no sólo los combatientes de Donbás y Rusia, sino también fuentes de la contraparte. En este contexto, no faltan vídeos grabados en territorios que pasaron a control del régimen ucraniano en los que uniformados arrancan banderas rusas y las profanan a carcajadas y comentarios en un inglés perfecto. Se comunica además que la operación fue diseñada por EEUU, país que monitorea con satélites la zona del conflicto y se jacta de proveer al régimen ucraniano de datos de inteligencia en tiempo real.Investigación sobre el atentado contra Cristina Kirchner cambia de enfoqueTras el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre pasado, la primera hipótesis que se manejó fue la de que Fernando Sabag atentó de manera individual. Sus tatuajes de simbología nazi y expresión política en las redes contra el kirchnerismo, alentaban la idea de que podría haber actuado en solitario, aprovechando la oportunidad de la multitud que se reunía en la puerta de la casa de la vice presidenta.Sin embargo, la investigación logró ubicar a la pareja de Sabag en el lugar del atentado, a la misma hora, a partir de cámaras de seguridad y filmaciones del hecho. Esto contradijo la declaración de la joven, Brenda Uliarte, quien había asegurado que no había visto a Sabag ese día. Desde entonces, la investigación comenzó a centrarse en ella como instigadora del atentado, y a considerar a Sabag sólo como brazo ejecutor.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

