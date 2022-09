https://sputniknews.lat/20220916/el-70-de-brasilenos-aun-no-sabe-a-quien-votar-para-diputado-1130552517.html

El 70% de brasileños aún no sabe a quién votar para diputado

El 70% de brasileños aún no sabe a quién votar para diputado

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La mayoría de los brasileños aún no ha elegido a un candidato para diputado de cara a las elecciones que se celebrarán el 2 de... 16.09.2022

El 69% aún no tiene un candidato para la Cámara de Diputados, mientras que un porcentaje similar, el 70% aún no ha decidido su voto para las Asambleas Legislativas de los estados.El sistema electoral de Brasil es de listas abiertas —los electores votan directamente a un candidato, no a un partido— y en las próximas elecciones, además de presidente, se renovará la Cámara de Diputados, parte del Senado y las Asambleas Legislativas y los Gobiernos de los 27 estados del país.La tasa de indecisos es mayor entre los más jóvenes, de 16 a 24 años (77%), entre los electores con un nivel de educación básico (74%) y en la región sur del país (75%).Las dudas contrastan con la firmeza con que los brasileños responden cuando se les pregunta a quién van a votar para presidente: el 78% dicen estar "totalmente decididos" en su voto, según Datafolha.El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) lidera todos los sondeos por delante del presidente Jair Bolsonaro.En sus discursos, el líder de la izquierda suele resaltar ante sus simpatizantes la importancia de votar también por diputados y senadores progresistas, para que pueda tener una buena base de gobernabilidad en el Congreso Nacional.

