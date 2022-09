https://sputniknews.lat/20220913/lula-amplia-su-distancia-sobre-bolsonaro-a-15-puntos-1130384823.html

Lula amplía su distancia sobre Bolsonaro a 15 puntos

Lula amplía su distancia sobre Bolsonaro a 15 puntos

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) amplió ligeramente su ventaja sobre el actual presidente, Jair... 13.09.2022

Lula avanzó dos puntos y pasó del 44 al 46% de las intenciones de voto, mientras que Bolsonaro permaneció estable en el 31%, por lo que la distancia entre ambos ahora es de 15 puntos.Por detrás aparecen el laborista Ciro Gomes (que cayó un punto y tiene el 7% de apoyos) y la senadora de centro-derecha Simone Tebet, estable en el 4%.La encuesta también muestra que Lula podría ganar ya en la primera vuelta, ya que descontando los votos en blanco y los votos nulos tendría el 51% de los votos.La justicia electoral brasileña determina que si algún candidato tiene la mitad de los votos válidos más uno no es necesario ir al balotaje.La hipótesis de una victoria en el primer turno vuelve aparecer tras semanas en que las encuestas no lo proyectaban, aunque no es del todo confiable, porque que el margen de error del sondeo es de dos puntos para arriba y para abajo.En un eventual segundo turno, Lula tendría el 53% de los votos (un punto más que la semana pasada), mientras que Bolsonaro permanece estable en el 36%.El IPEC entrevistó a 2.512 personas entre los días 9 y 11 de septiembre en 158 municipios de todo Brasil.

