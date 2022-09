https://sputniknews.lat/20220919/antonio-guterres-ve-poco-realista-el-traslado-de-la-sede-de-la-onu-fuera-de-eeuu-1130592651.html

António Guterres ve poco realista el traslado de la sede de la ONU fuera de EEUU

António Guterres ve poco realista el traslado de la sede de la ONU fuera de EEUU

ONU (Sputnik) — El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, se mostró escéptico sobre el traslado de la sede de esta organización fuera de...

"No creo que esto sea realista", dijo Guterres en una entrevista con RIA Novosti.El titular de la ONU respondió así a la pregunta de si las voces a favor de un cambio de sede podrían multiplicarse debido a los problemas que numerosos diplomáticos enfrentan a la hora de obtener el visado estadounidense.Guterres resaltó que el país anfitrión ha de proporcionar а todas las delegaciones oficiales el acceso a la ONU. "Nuestra posición al respecto es muy clara y he estado abogando por la entrega de visados a los miembros de las delegaciones de Rusia", dijo.El jefe adjunto de la Misión de Rusia ante las Naciones Unidas, Dmitri Polianski, en una entrevista que concedió el 18 de septiembre a Sputnik, acusó a Estados Unidos de usar los visados como un filtro para discriminar a diplomáticos de países que aplican una política independiente.El diplomático apuntó que el pasado año, durante el 76º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, prácticamente no hubo una sola reunión en la que el Gobierno estadounidense dejara de poner trabas, denegando los visados a numerosos delegados oficiales, o bien emitiéndolos con tanto retraso que su asistencia a las reuniones perdía sentido.También hubo un caso flagrante en fechas más recientes, cuando la delegación rusa en pleno, presidida por el titular del Interior, Vladímir Kolokótsev, no pudo participar en la tercera cumbre de jefes de policía de las Naciones Unidas (UNCOPS 22), del 31 de agosto al 1 de septiembre.Por un acuerdo con la ONU, el país anfitrión de su sede, EEUU, no debe obstaculizar la participación de las delegaciones oficiales de otros Estados miembros en las labores de la organización.

