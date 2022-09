https://sputniknews.lat/20220920/amlo-condena-el-envio-de-armas-a-ucrania-1130659009.html

AMLO arremete contra los países que envían armas a Ucrania

AMLO arremete contra los países que envían armas a Ucrania

Los intereses cupulares que buscan prolongar el conflicto en Ucrania y que mantienen el envío de armas no están teniendo en cuenta el sufrimiento de las... 20.09.2022, Sputnik Mundo

"[El conflicto] produce mucho sufrimiento, pérdidas de vidas humanas, desplazados, refugiados y, además de eso, que es lo más preocupante, la pérdida de vidas humanas, eso parece no tomarlo en cuenta quien está pensando en prolongar el conflicto y en estar enviando armas o que no se haga nada por detener la confrontación", apuntó el mandatario en su conferencia matutina, a respuesta de la corresponsal de Sputnik en México.López Obrador recalcó que México desaprueba la operación militar especial rusa en Ucrania, pero también condena el envío de armas al país europeo y la aplicación de sanciones económicas contra Rusia.El sufrimiento de la gente debe priorizarse por encima de los intereses de las cúpulas involucradas en el conflicto, estimó el mandatario del país latinoamericano y aseveró que los pueblos no quieren el conflicto."Es muy irresponsable, y ya no [hay que] estarnos regodeando con el sufrimiento de la gente, y por la irresponsabilidad de las potencias hegemónicas y de los intereses bélicos", apuntó.El mandatario aseveró que México presentará esta semana ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su propuesta de paz para Kiev y Moscú, que consiste en establecer una tregua y una mesa de paz coordinada por el secretario general del organismo, António Guterres, el primer ministro de la India, Narendra Mori, y el papa Francisco en su condición de líder del Estado Vaticano."Es indispensable el inicio de un diálogo para conseguir la paz, indispensable, porque es una guerra, como todas, irracional, como todas las guerras", opinó desde el Palacio Nacional, sede del poder ejecutivo federal ubicada en la Ciudad de México.Agregó que incluso si Naciones Unidas rechaza su propuesta de pacificación entre Rusia y Ucrania, vale la pena la búsqueda porque nunca es en vano luchar por la lucha y por la paz.Cuestionado sobre la posición de México ante la visita del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, país que respalda las sanciones contra Rusia, López Obrador dijo que el encuentro binacional estará acompañado de empresarios y tiene como principal propósito el fortalecimiento de los lazos comerciales entre ambos países."Nosotros lo que queremos es que se consiga la paz, en todo lo que podamos ayudar con ese propósito, y vamos a seguir manteniendo esa postura, y vamos a dar a conocer nuestro punto de vista si se trata el tema", detalló.

