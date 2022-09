https://sputniknews.lat/20220920/el-presidente-de-colombia-hace-un-llamado-para-la-paz-entre-rusia-y-ucrania-1130665569.html

El presidente de Colombia hace un llamado para la paz entre Rusia y Ucrania

El presidente de Colombia hace un llamado para la paz entre Rusia y Ucrania

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado durante su intervención en el debate general del 77 período de sesiones de la... 20.09.2022, Sputnik Mundo

Aparte del llamado a dialogar, Petro enfocó el resto de su discurso en cambiar el paradigma de cómo se enfrenta el problema de las drogas y darle solución pronta al cambio climático.Moscú lanzó a fines de febrero una operación especial militar en el este de Ucrania respondiendo a un pedido de ayuda de las repúblicas de Donetsk y Lugansk ante ataques por parte de Kiev. Llamamiento a proteger la ecologíaDurante la 77 de la Asamblea General de la ONU Petro afirmó que el poder protege más al petróleo y al carbón que a las selvas y a los campesinos."El dictamen del poder ordenó que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis, y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada, pero, en cambio, el carbón y el petróleo deben ser protegidos (…) Cómo ocultar la soledad del corazón, su sequedad en medio de sociedades sin afectos, competitivas hasta encarcelar el alma en la soledad, sino es echando la culpa a la planta, al hombre que la cultiva, a los secretos libertarios de la selva. Según el poder irracional del mundo la culpa no es del mercado que recorta la existencia, la culpa es de la selva y de quienes la habitan", insistió el mandatario en la intervención.Petro invitó a los líderes mundiales a detener la guerra y a luchar contra el cambio climático, protegiendo siempre la Selva Amazónica.Al mismo tiempo, el jefe de Estado afirmó en que la humanidad es adicta al poder y al dinero y que esto puede llevar a la extinción."Detrás de la adicción a la cocaína y a las drogas, detrás de la adicción al petróleo y al carbón, está la verdadera adicción de esta fase de la historia humana: la adicción al poder irracional, a la ganancia y al dinero. He aquí la enorme maquinaria mortal que puede extinguir la humanidad", concluyó.Petro fue el quinto presidente en intervenir en el debate general y también enfocó su discurso en pedir diálogo entre Rusia y Ucrania.

