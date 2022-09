https://sputniknews.lat/20220920/save-the-children-pide-ayuda-para-22-millones-de-ninos-en-haiti-1130649407.html

Save the Children pide ayuda para 2,2 millones de niños en Haití

MOSCÚ, 20 sep (Sputnik) — La ONG Save the Children, que lleva más de cuatro décadas trabajando en Haití, urgió a la comunidad internacional a aumentar el apoyo... 20.09.2022, Sputnik Mundo

La directora de Save the Children en Haití, Chantal Imbeault, calificó la situación del país como "cada vez más precaria", con la violencia a niveles extremos."Es muy difícil acceder al agua y a los alimentos, y los niños son los más afectados, pasan hambre y corren el riesgo de perder la vida. Faltan servicios de salud para las madres que están bloqueadas detrás de las barricadas", constató.El llamado de Save the Children a ampliar la ayuda a Haití llega en un momento en que en el país continúan manifestaciones multitudinarias contra las subidas de carburantes y otros bienes y servicios esenciales. Durante esas movilizaciones hubo actos vandálicos y saqueos de almacenes de la ONU, organizaciones no gubernamentales, escuelas, empresas privadas y públicas.Tras dos jornadas de tensa tregua, las protestas se reanudaron el 19 de septiembre, varias calles de la capital haitiana amanecieron bloqueadas, mientras que los bancos comerciales, oficinas de la administración pública y comercios seguían cerrados.

