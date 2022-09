https://sputniknews.lat/20220921/hungria-constata-que-europa-sufre-las-sanciones-mas-que-rusia-1130699311.html

Hungría constata que Europa sufre las sanciones más que Rusia

BUDAPEST (Sputnik) — Tras la introducción de las sanciones antirrusas empezó una "competición de sufrimientos" entre la Unión Europea y Rusia, declaró el... 21.09.2022, Sputnik Mundo

"Al imponer sanciones, en Bruselas decían que serán más dolorosas para Rusia que para Europa. Pero eso no sucedió. Se desarrolla una 'competición de sufrimientos', por así decirlo. Los políticos de Bruselas, si no lo dicen, al menos piensan que todo saldrá bien si aguantamos mejor que los rusos. Pero al introducir las sanciones, ellos no nos dijeron que tendríamos que sufrir más. Quienes en la actual situación hablan de las perspectivas a largo plazo, de que algún día todo estará bien, no perciben la realidad política ni la gravedad de los problemas corrientes", dijo al canal de televisión M1.En tal situación conviene ponerse a pensar si es eficaz la política de sanciones, señaló.Anteriormente, el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, declaró que las 11.000 sanciones impuestas contra Rusia no se coronaron con éxito y provocaron inflación y escasez de energía que "pueden poner de rodillas a Europa". Dijo que Europa debe cambiar su política sancionadora, con la que el continente hace más cara su propia vida y complica la situación de su propia industria.Según Orban, son unas sanciones "raras", puesto que las imponen "unos enanos energéticos contra un gigante energético". Su asesor en asuntos políticos Balazs Orban declaró que las sanciones impuestas contra Rusia no justificaron las esperanzas y por lo visto se revisarán durante la nueva temporada política.Tamas Menzer también señaló que cabe esperar la revisión de la política de sanciones de la Unión Europea, porque con la llegada del frío "la realidad llama a la puerta" de cada uno.La portavoz del Gobierno de Hungría, Alexandra Szentkiralyi, declaró que las sanciones de la UE son un tiro por la culata, Europa se ha empobrecido mientras que Rusia se ha enriquecido.Según el centro de estudio de la opinión pública Szazadveg, más del 70% de los húngaros sostiene que las sanciones hacen daño a Europa, en particular a Hungría.Occidente intensificó su presión sancionadora sobre Rusia por la operación especial rusa en Ucrania, lo cual provocó un aumento de los precios de la energía eléctrica, el combustible y los víveres en Europa y Estados Unidos.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró hace un tiempo que la política de contención y debilitamiento de Rusia forma parte de la estrategia occidental a largo plazo, pero las sanciones asestaron un serio golpe a toda la economía mundial.

