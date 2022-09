https://sputniknews.lat/20220921/mexico-argentina-y-brasil-se-unen-contra-las-sanciones-economicas-hacia-rusia-1130687173.html

México, Argentina y Brasil se oponen a las sanciones económicas hacia Rusia

México, Argentina y Brasil se oponen a las sanciones económicas hacia Rusia

Los líderes de las tres principales potencias de América Latina (México, Brasil y Argentina) se posicionaron en contra de las sanciones económicas contra Rusia... 21.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-21T00:41+0000

2022-09-21T00:41+0000

2022-09-21T00:42+0000

américa latina

méxico

argentina

brasil

onu

andrés manuel lópez obrador

jair bolsonaro

alberto fernández

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1121118643_0:0:3285:1847_1920x0_80_0_0_7932442059889b51e094883a613cfe91.jpg

El primero en pronunciarse fue el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, durante su tradicional conferencia matutina. A pregunta expresa de Sputnik, el mandatario reiteró que está en contra de las sanciones, del envío de armas y nuevamente se pronunció en favor de una intervención que permita definir una tregua de cinco años entre Rusia y Ucrania."Produce mucho sufrimiento, pérdida de vidas humanas, desplazados, refugiados y, además de eso, que es lo más preocupante, la pérdida de vidas humanas, que eso parece no tomarlo en cuenta quién está pensando en prolongar el conflicto y en estar enviando armas o que no se haga nada por detener la confrontación", afirmó López Obrador, destacando que esa situación ya desató la inflación mundial. El mandatario adelantó que México reiterará dicha posición, este 22 de septiembre, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.Precisamente durante la asamblea realizada en la sede de la ONU, en Nueva York, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que su país no considera que "el mejor camino sea la adopción de sanciones unilaterales y selectivas contrarias al derecho internacional", y que a su vez repercuten en el resto de las naciones.Bolsonaro afirmó que su país ha tratado de "evitar el bloqueo de los canales de diálogo" entre las partes involucradas, pues su administración está en "contra del aislamiento diplomático y económico"."Defendemos un alto al fuego inmediato, la protección de civiles y no combatientes, la preservación de la infraestructura crítica para asistencia a la población, y el mantenimiento de todos los canales de diálogo entre las partes en conflicto", convocó el mandatario brasileño.Por su parte, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, recordó que su país siempre ha pregonado por la resolución pacífica de los conflictos, por lo que hizo un llamado a acabar con "todas las hostilidades desatadas"."Debemos recuperar el imperio de la paz. Es imperioso que cesen todas las hostilidades desatadas. Necesitamos trabajar unidos para imponer el diálogo y recuperar la paz en la disputa iniciada con el avance militar de la Federación Rusa sobre el territorio de Ucrania2, declaró Fernández.En este sentido, el mandatario argentino comentó que seguirá "fortaleciendo la tradición de Argentina basada en los principios del Derecho Internacional Humanitario, en el respeto irrestricto de la soberanía de los Estados, en la autodeterminación de los pueblos".Por ello, suscribió, además, el llamado a acabar con las "medidas unilaterales de coerción" implementadas en contra de países como Cuba y Venezuela.

https://sputniknews.lat/20220920/en-vivo-los-puntos-clave-de-la-mananera-de-amlo-del-20-de-septiembre-1130627296.html

https://sputniknews.lat/20220920/el-presidente-de-argentina-pide-en-la-onu-un-sistema-de-comercio-agricola-mas-justo-y-equitativo-1130683401.html

méxico

argentina

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, argentina, brasil, onu, andrés manuel lópez obrador, jair bolsonaro, alberto fernández, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia