Crímenes contra fiscales en América Latina: una "táctica criminal" en la región

Las amenazas y los asesinatos a fiscales como una forma de intimidación hacia los procesos de justicia es una práctica que cobra fuerza en la región. Cuatro... 22.09.2022, Sputnik Mundo

Si bien los crímenes y amenazas contra jueces, abogados, activistas sociales e incluso políticos y policías son frecuentes en los países de América Latina, el año 2022 se revela como particularmente contra fiscales especializados en crimen organizado.Solo en Ecuador y desde 2019, según consignó la organización Insight Crime, al menos 45 jueces han recibido amenazas e intimidaciones que llegan en forma de cartas, ramos fúnebres, animales muertos, mensajes y llamadas telefónicas.La organización advierte que este tipo de persecución "constituye otro ejemplo de cómo los grupos criminales están copando las tácticas extremas de sus pares de toda la región". Los ataques están lejos de ser hechos aislados.En Ecuador, cuatro asesinatos ocurridos en 2022 ponen al descubierto la violencia contra el sistema judicial: en agosto fue asesinado el juez de la Unidad Multicompetente de Lago Agrio (noreste ecuatoriano), Nelson Patricio Yánez Paredes, y en los meses de mayo, agosto y septiembre fueron ejecutados los fiscales Luz Marina Delgado, Federico Estrella y Edgar Escobar, respectivamente.Crímenes de esta índole también se cometieron en Honduras y en Colombia cobró notoriedad internacional el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.Édgar EscobarEl caso más reciente que sacudió a la región fue el del fiscal ecuatoriano Édgar Escobar, de 43 años. El letrado fue asesinado el lunes 19 de septiembre frente al edificio de la Fiscalía en la ciudad de Guayaquil, al suroeste del país.Escobar fue baleado a plena luz del día, mientras salía del edificio de la Fiscalía provincia. El profesional se desempeñaba en la Unidad de Personas y Garantías de Guayas, investigaba causas de narcotráfico, asesinatos y femicidios.Según recogió la prensa local, el fiscal tenía a cargo el atentado registrado el 14 de agosto en el sector Cristo de Consuelo, al suroeste de la ciudad, donde fallecieron cinco personas y al menos 16 resultaron heridas.Por el crimen, la Justicia ecuatoriana pidió prisión preventiva a dos jóvenes: uno de ellos fue transferido a la Penitenciaría del Litoral, mientras que otro, menor de edad, fue trasladado al Centro de Adolescentes Infractores de Guayaquil.De ser hallados culpables, luego del debido proceso, podrían cumplir hasta 26 años de privación de libertad por un delito de sicariato.Federico EstrellaEl 15 de agosto de 2022 fue asesinado en Ecuador el fiscal Federico Estrella luego de sufrir un atentado en la ciudad de Babahoyo, en la provincia de Los Ríos de Ecuador, cuando llegaba a su domicilio tras realizar labores en una universidad de la localidad.El fiscal fue interceptado por desconocidos que se trasladaban en una motocicleta mientras conducía su vehículo. Estrella recibió entre cinco y seis impactos de bala y fue trasladado hasta el Hospital General, centro que confirmó su muerte esa misma noche.Pese a que las autoridades no indicaron la motivación del asesinato, Estrella llevaba adelante investigaciones sobre varias muertes violentas en la ciudad.El crimen se produjo un día después del ataque de explosivos en el barrio Cristo del Consuelo en Guayaquil, motivo por el que el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, había decretado un Estado de Excepción en Guayaquil que incluyó también las ciudades de Samborondón y Daule, como forma de controlar el aumento de la violencia.Luz Marina DelgadoEl 25 de mayo, la fiscal Luz Marina Delgado y su asistente, el abogado Jefferson Mendoza fueron asesinados por sicarios en la ciudad de Manta, provincia de Manabí.Los letrados se movilizaban en un vehículo cuando fueron perseguidos por desconocidos que portaban armas de fuego. Tras intentar escapar, el vehículo perdió el control y se estrelló contra una vivienda, por lo que fueron alcanzados por los atacantes.Delgado y Jeferson perdieron la vida en el acto y fueron trasladados al centro forense de la ciudad.Según Insight Crime, la fiscal tenía a su cargo varias causas sobre muertes violentas en el país, entre ellas investigaciones que involucraban la participación de un poderoso narco, Washington Prado Álava, también conocido como 'Gerald' y 'el Pablo Escobar ecuatoriano'.Delgado también era conocida por haber presentado cargos contra militares en servicio activo, a los que se les incautó más de una tonelada de cocaína en un allanamiento en la base aérea de Manta.Según confirmaron las autoridades policiales del país, el crimen fue perpetrado por sicarios de nacionalidad venezolana y colombiana que arribaron a la ciudad 15 días antes del asesinato. El hecho fue previamente coordinado con bandas locales que proporcionaron alojamiento y medios de transporte a los sicarios.De momento, se desconocen quienes fueron los autores intelectuales del crimen.Marcelo PecciEn mayo, el asesinato del fiscal paraguayo especializado en crimen organizado Marcelo Pecci en Colombia desató la preocupación sobre la coordinación del crimen organizado en la región.Pecci fue ejecutado por sicarios el 10 de mayo mientras se encontraba en el balneario Barú (Caribe colombiano) disfrutando de su luna de miel en compañía de su esposa, la periodista paraguaya Claudia Aguilera. Dos hombres llegaron en motos de agua a la playa en la que el fiscal descansaba y le dispararon, provocándole la muerte.Pecci, uno de los fiscales más conocidos en el país, estaba dedicado al combate y la persecución de redes de narcotráfico, crimen organizado y lavado de activos.Entre los casos mediáticos en sus manos estuvo el del asesinato de la hija del gobernador del departamento de Amambay, Kaline Reionoso de Oliveira de 22 años y la operación 'A Ultranza Py', que logró la detención de una treintena de personas y más de 100 millones de dólares en bienes incautados al crimen organizado.La investigación por el crimen de Pecci derivó en la detención de cinco implicados: Wender Still Scoth Carrillo, ciudadano venezolano quien habría disparado contra el fiscal; Eiverson Zabaleta, quien ofició como transportador; María Isabel Londoño y Cristian Camilo Monsalve, madre e hijo, junto a Francisco Correa Galeano, quien fue el único que no aceptó los cargos.La audiencia de control de detención fue declarada reservada luego de que un juez denunciara amenazas por parte de uno de los imputados.Karen AlmendaresLa fiscal, de 39 años, trabajaba en la Fiscalía Especial en Medio Ambiente y fue asesinada por desconocidos en el municipio de Nacaome, departamento de Valle (sur de Honduras), que limita con El Salvador.El 27 de mayo, la mujer fue atacada a tiros cuando regresaba del gimnasio y se disponía a abrir el portón de su domicilio, en el barrio El Chaguite.Hasta el momento las policía no ha ofrecido detalles sobre el móvil del crimen contra la fiscal de Ambiente hondureña.

