https://sputniknews.lat/20220922/restablecer-las-relaciones-entre-colombia-y-venezuela-una-tarea-desafiante-1130763760.html

Restablecer las relaciones entre Colombia y Venezuela, una tarea desafiante

Restablecer las relaciones entre Colombia y Venezuela, una tarea desafiante

Sputnik consultó a un experto en temas de frontera para aterrizar en lo que puede suceder luego de la apertura de los límites entre ambos países el próximo 26... 22.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-22T22:31+0000

2022-09-22T22:31+0000

2022-09-22T22:31+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

colombia

venezuela

gustavo petro

cúcuta

táchira

📈 mercados y finanzas

comercio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1130763581_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_ea27ab4970db23e1219808f47e8c9390.jpg

El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, aseguró, a días de la reapertura de la frontera este 26 de septiembre, que restablecer las relaciones entre ambos países ha sido un camino tortuoso, de largo aliento, porque tantos años de distanciamiento llevan a comenzar de cero.En efecto, en el límite entre los dos países se sienten todos los problemas acumulados durante estos años. "En la frontera convergen todos los negocios de la ilegalidad: contrabando, tráfico de armas, trata de personas, migración ilegal, entre otros. Y de seguro estos grupos al margen de la ley que tienen control buscarán sabotear la apertura para no perder el negocio", dijo a Sputnik Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y experto en relaciones bilaterales colombo-venezolanas.La retoma de relaciones supone una coordinación entre las autoridades de los dos países que de a poco irán quebrantando la comodidad de estos grupos a lo largo de las 52 trochas que hoy en día son utilizadas como pasos ilegales. Por ende, para Rodríguez, la confianza entre el Gobierno de Gustavo Petro y el de Nicolás Maduro deberá ser a prueba de todo, para no tener un revés a corto plazo."Históricamente no ha sido fácil construir confianza entre estos Estados. Venezuela tiene motivos para desconfiar de Colombia y viceversa. Viendo el panorama, me atrevo a decir que será al final del Gobierno Petro que haya resultados tangibles y verdaderos en este restablecimiento", señaló.Rodríguez es cauto sobre la velocidad del restablecimiento del intercambio comercial y sugiere, para que el crecimiento sea estable y duradero, que Venezuela regrese a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que abandonó en 2006 como protesta de los tratados de libre comercio que iban a firmar Colombia y Perú con Estados Unidos.Otro gran enemigo a derrotar es el comercio ilegal, que en los últimos 10 años se ha fortalecido a tal punto de generar ganancias enormes para productores colombianos que cobran en dólares del otro lado de la frontera sin tener que tributar acá.Los dividendos son tan altos que dejan un buen margen aún después de pagar a los grupos ilegales para poder pasar. "Esos grupos no van a renunciar de la noche a la mañana a una de sus principales fuentes de ingresos. Estamos hablando de la presencia del ELN (Ejército de Liberación Nacional), bandas criminales y las disidencias de las FARC. Es un ambiente tenso", agrega Rodríguez.Si bien el panorama es complicado, también hay aspectos que mejorarán casi de manera inmediata una vez haya luz verde para el tránsito normal por el puente Simón Bolívar. Según el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en la actualidad hay 4.700 niños que cruzan a Colombia para adquirir educación. Y con el trabajo que se está haciendo entre las autoridades de las ciudades fronterizas (Cúcuta y Táchira), la idea es contar con transporte escolar.Una situación diplomática complicadaRodríguez hace énfasis en que las relaciones entre Colombia y Venezuela han sido siempre tensas, desde siglos atrás, por ejemplo, para definir la línea limítrofe entre ambas naciones, pues hasta hoy se revisan algunas partes, sobre todo en el área marítima.Además de la parte institucional, es muy importante retomar espacios como las comisiones de frontera y de conciliación para resolver diferencias y que nunca más fueron reactivados.El primer problema a solucionar es la situación de orden público, trabajo que debe ser mancomunado entre los dos Estados, después el impulso del comercio y el fortalecimiento de las relaciones internacionales, y no se puede dejar de lado el tema migratorio, que hasta la fecha no se ha tocado, advierte Rodríguez.

https://sputniknews.lat/20220921/alcalde-de-cucuta-queremos-que-la-ciudad-sea-el-cordon-umbilical-de-la-recuperacion-de-venezuela-1130686551.html

https://sputniknews.lat/20220922/el-presidente-colombiano-cree-que-cerrar-la-frontera-con-venezuela-fue-un-suicidio-economico-1130728357.html

colombia

venezuela

cúcuta

táchira

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

💬 opinión y análisis, colombia, venezuela, gustavo petro, cúcuta, táchira, 📈 mercados y finanzas, comercio