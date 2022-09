https://sputniknews.lat/20220922/shakira-revela-su-momento-mas-oscuro-tras-su-divorcio-de-pique--1130722547.html

Shakira revela su momento más oscuro tras su divorcio de Piqué

Shakira revela su momento más oscuro tras su divorcio de Piqué

Ser una de las artistas más exitosas de la música latina con proyección internacional no le evitó que se derrumbara su matrimonio con el futbolista catalán... 22.09.2022

Al mismo tiempo que prepara el lanzamiento de su nuevo álbum, Shakira siente que atraviesa su hora más oscura, ya que en estos momentos se libra una batalla legal por la custodia de sus dos hijos, Milán y Sasha, de nueve y siete años, respectivamente. Así lo reveló ella misma en una entrevista para la revista ELLE, como parte de la primera vez que la compositora latinoamericana habla públicamente por primera vez acerca de su separación de la estrella del FC Barcelona. La intérprete también enfrenta una acusación de la Fiscalía de España por evasión de impuestos, un hecho que ella rechaza rotundamente. En medio de toda esa crisis, Shakira aseguró que el acoso de la prensa, de los paparazzis, se ha convertido en un auténtico problema para ella y su familia. Shakira afirma que un paparazzi la acompaña afuera de su casa las 24 horas del día, un hecho que, dijo, genera afectaciones en sus hijos, quienes permanecen expuestos a la mirada pública, fotografiados en sus colegios y viendo convertida su vida en un "circo total".Antes del nacimiento de sus hijos, compartió, su vida de artista la llevó a viajar por todo el mundo, entre promociones, espectáculos, construcción de escuelas en Colombia y grabaciones, pero desde que Milán empezó a ir a la escuela, en 2014, se asentó en la capital de Cataluña.Confesó, además, que priorizó la carrera futbolística de su marido para tomar la decisión de dónde residir, en vez de pedirle a él que se mudara con ella a Estados Unidos.¿Evasora de impuestos?Shakira aseguró que es falso el señalamiento del Gobierno de España sobre su presunto esquema de evasión de impuestos. "Pagué todo lo que decían que debía, incluso antes de que presentaran una demanda. Así que en realidad no les debo nada. Y de hecho me han asesorado desde una de las cuatro firmas de especialistas en impuestos más grandes del mundo, PricewaterhouseCoopers, por lo que tengo la confianza de haber hecho las cosas de la manera más correcta y transparente desde el primer día", comentó.Las autoridades sabían que no estuvo en España el tiempo requerido y que no era su lugar de trabajo ni su fuente de ingresos y, sin embargo, insistieron en perseguirla, acusó la colombiana.Álbum nuevoShakira compartió que su nuevo disco contiene temas en inglés y español, con diversidad de géneros y colaboraciones con otros artistas."Escribir música es como ir al psiquiatra, sólo que más barato. Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido, y me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina, y junto con el amor de mi familia y mis hijos, que me sostienen", apuntó. "La música es definitivamente una de esas herramientas, una de las pocas herramientas que tengo para sobrevivir a situaciones extremas. Es una especie de tabla de náufrago, ese trozo de madera al que te aferras cuando sientes que te estás ahogando. La música es un salvavidas", agregó.

