Incidentes en Nord Stream 1 y Nord Stream 2: ¿avería o sabotaje?

Incidentes en Nord Stream 1 y Nord Stream 2: ¿avería o sabotaje?

El Kremlin no descarta que ambos gasoductos fueran blanco de sabotaje. Culminan los referéndums en Donbás y dos provincias ucranianas. La Reserva Federal se... 27.09.2022

Incidentes en Nord Stream 1 y Nord Stream 2: ¿avería o sabotaje?

Incidente en Nord Stream: ¿avería o sabotaje?Este lunes 26 el operador del Nord Stream 2 confirmó una brusca caída de presión, de 105 a 7 bares, en uno de los tramos del gasoducto en aguas danesas. Por la noche, se registró también una caída de presión en ambos conductos del Nord Stream 1.Las estaciones sismológicas de Suecia y Dinamarca han registrado potentes explosiones submarinas en la misma zona del mar Báltico donde se produjeron las fugas de gas de ambos gasoductos, según informó este martes el canal sueco SVT. El Kremlin no descarta que fueran blanco de sabotaje.Debacle del euro y la libra esterlina, y subida de tipos de la Fed: Occidente se ajusta los cinturonesEl euro se derrumba frente al dólar. La libra esterlina sufre una caída tan estrepitosa, como histórica. Mientras, la Reserva Federal de EEUU se promete a sí misma, e intenta convencer a los ciudadanos norteamericanos, que para contener la inflación está dispuesta a bancarse una recesión económica que podría no tener precedentes.Cuba ya tiene su Código de las FamiliasDos tercios de los cubanos dijeron 'sí' al nuevo código de las Familias este domingo. Entre las novedades de la nueva ley está la ruptura con los cánones de la familia tradicional, la amplificación del concepto familiar, el reconocimiento del matrimonio homosexual, y el protagonismo de los niños y niñas a la hora de ejercer sus derechos.El presidente del país, Miguel Diaz-Canel, destacó que el objetivo del nuevo código es representar a aquellos que el código anterior no reconocía: nuevos modelos de familias, sin abandonar a la familia tradicional.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

