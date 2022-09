https://sputniknews.lat/20220928/beneficiarios-y-perdedores-del-ataque-contra-los-gasoductos-nord-stream-1130956710.html

Beneficiarios y perdedores del ataque contra los gasoductos Nord Stream

Beneficiarios y perdedores del ataque contra los gasoductos Nord Stream

Todo el mundo se pregunta si la emergencia en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 fue un accidente o un sabotaje. El analista del Fondo Nacional de Seguridad... 28.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-28T18:36+0000

2022-09-28T18:36+0000

2022-09-28T18:36+0000

econom铆a

馃搱 mercados y finanzas

eeuu

alemania

europa

nord stream 2

nord stream

rusia

馃挰 opini贸n y an谩lisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1130956551_0:0:3160:1779_1920x0_80_0_0_39707eec647461faf1d477d28d091949.jpg

A帽adi贸 que a Rusia le resultaba beneficioso mantener los gasoductos, ya que gast贸 dinero en construirlos. "Es una gran inversi贸n. Para nosotros es realmente un tipo de conexi贸n con Europa. No es beneficioso que lo destruyamos", declar贸 al a帽adir que el volumen de gas que sale ahora de los tres gasoductos en total, a los precios actuales en Europa, es de unos 2.000 millones de d贸lares. "Por lo tanto, es una p茅rdida econ贸mica", subray贸.El analista indic贸 que el sabotaje tampoco es beneficioso para Alemania."Contaban que aunque ahora no funcionen [los gasoductos], se puede dejarlos parados, y si se produce un colapso energ茅tico siempre hay una opci贸n para acordar urgentemente con Rusia en invierno y seguir obteniendo gas. Ahora esa opci贸n desapareci贸", explic贸 Yushkov.Apunt贸 que esa situaci贸n beneficia m谩s a EEUU, ya que as铆 le corta a Europa los suministros rusos que llevaban 50 a帽os. "A los europeos no les quedan m谩s alternativas que aumentar sus compras de gas natural licuado (GNL), principalmente a Estados Unidos que ahora es el mayor proveedor de GNL. En este momento los precios suben, los estadounidenses tambi茅n ganar谩n m谩s, y a largo plazo, cuando terminen las nuevas plantas de licuefacci贸n, el mercado europeo de gas estar谩 listo. Eso ser谩 un mercado de ventas gigantesco. Han eliminado a su principal competidor, Rusia", enfatiz贸.En general, en la opini贸n de Yushkov, este ataque es una se帽al para los europeos de que "no creen que puedan llegar a un acuerdo con Rusia". Los organizadores de este sabotaje les privaron de esa posibilidad incluso te贸ricamente.El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, no descart贸 que los da帽os fueran un sabotaje. Calific贸 el incidente de "situaci贸n sin precedentes", por la que el Kremlin est谩 "extremadamente preocupado".Adem谩s, las autoridades danesas y alemanas no descartaron que el Nord Stream haya sido da帽ado deliberadamente. "Es demasiado pronto para llegar a las conclusiones, pero se trata de una situaci贸n de emergencia. Hay tres fugas, por lo que es dif铆cil imaginar que pueda haber sido accidental", enfatiz贸 la primera ministra danesa, Mette Fredriksen.

https://sputniknews.lat/20220927/incidentes-en-nord-stream-1-y-nord-stream-2-averia-o-sabotaje-1130922440.html

eeuu

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Sputnik Mundo

馃搱 mercados y finanzas, eeuu, alemania, europa, nord stream 2, nord stream, rusia, 馃挰 opini贸n y an谩lisis