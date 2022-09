https://sputniknews.lat/20220928/donbas-jerson-y-zaporiyia-dan-paliza-electoral-para-adhesion-a-rusia-1130960012.html

Donbás, Jersón y Zaporiyia dan "paliza electoral" para adhesión a Rusia

Donbás, Jersón y Zaporiyia dan "paliza electoral" para adhesión a Rusia

CARACAS (Sputnik) — Los residentes de las regiones de Donbás, Jersón y Zaporiyia dieron una "paliza" electoral, que se evidencia en los resultados de los... 28.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-28T18:26+0000

2022-09-28T18:26+0000

2022-09-28T18:26+0000

internacional

💬 opinión y análisis

📰 proceso unionista de donetsk, lugansk, jersón y zaporiyia

rusia

ucrania

europa

donetsk

jersón

zaporiyia

occidente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1130795380_0:188:2975:1861_1920x0_80_0_0_19bd67638ecc9561257cb603a3f48693.jpg

Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia (estos dos últimos, regiones de Ucrania) celebraron sendos referendos del 23 al 27 de septiembre para decidir su adhesión a Rusia. Con una participación masiva de la población, el 'sí' ganó por mayoría absoluta en los cuatro territorios.Varios países y organizaciones internacionales condenaron la celebración de las votaciones y dejaron claro que no reconocerán sus resultados.En ese sentido, González indicó que Occidente no reconocerá los resultados, y dijo que así lo dejó claro en los discursos que emitieron los representantes de esos países ante la 77 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Nueva York."No lo van a reconocer, se adelantaron en la Asamblea General de la ONU, ya ahí montaron el discurso donde no lo reconocieron y no lo van a reconocer, eso no va a ocurrir. Occidente alineado a EEUU y la Unión Europea alineado de EEUU", comentó.De igual manera, manifestó que el presidente estadounidense, Joe Biden, descalificó el referendo popular.Los cuatro territorios declararon que buscan adherirse a Rusia para "defenderse de los actos terroristas" del gobierno de Ucrania y de los miembros de la OTAN, que le suministra armas "para asesinar a civiles" y para garantizar la seguridad de sus habitantes.González, también máster en Integración Latinoamericana y abogado, indicó que una vez que se produzca la adhesión de estos territorios a Rusia, los ataques de Ucrania contra estas regiones también serán contra Moscú."Si son atacados no solamente están atacando a Jersón, a Zaporiyia o la república popular de Donetsk y Lugansk, están atacando a la Federación de Rusia. Esto cambia el panorama geopolítico de esa zona, va a cambiar totalmente, cambia en el sentido de que la defensa rusa va ser no solamente en apoyar estos territorios sino apoyar a la propia Federación", subrayó.A juicio del experto, las acciones que pudiera emprender Occidente pone en riesgo la paz del mundo."La maquinaria de guerra está encendida, la maquinaria de Occidente. Se ve que se está cerrando un círculo donde se puede poner muy peligroso para la paz no solo en esos territorios sino de otros países", acotó.Tras el referendo, los líderes de Lugansk, Jersón y Zaporiyia pidieron al presidente ruso, Vladímir Putin, que proclamara la adhesión de sus regiones al territorio de Rusia.El presidente de Rusia anunció el 21 de septiembre que apoyaría la decisión de los residentes de Donbás, Jersón y Zaporiyia.

https://sputniknews.lat/20220928/un-academico-salvadoreno-estima-que-referendos-cambian-radicalmente-conflicto-entre-moscu-y-kiev-1130937971.html

https://sputniknews.lat/20220926/leccion-de-democracia-y-antifascismo-obsevador-mexicano-a-sputnik-sobre-el-referendo-en-lugansk-1130874540.html

ucrania

donetsk

jersón

zaporiyia

occidente

lugansk

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💬 opinión y análisis, 📰 proceso unionista de donetsk, lugansk, jersón y zaporiyia , rusia, ucrania, europa, donetsk, jersón, zaporiyia , occidente, política, lugansk