Jalife-Rahme: "Occidente ha torpedeado una posible negociación entre Kiev y Moscú"

Jalife-Rahme: "Occidente ha torpedeado una posible negociación entre Kiev y Moscú"

El hecho de que la crisis en Ucrania ha escalado queda exhibido en que el bloque occidental ha tomado el control de la Asamblea General de Naciones Unidas y... 28.09.2022

2022-09-28T01:01+0000

2022-09-28T01:01+0000

2022-09-28T01:01+0000

internacional

💬 opinión y análisis

alfredo jalife-rahme

joe biden

occidente

ucrania

moscú

onu

global times

stalingrado

El internacionalista consideró que el conflicto ya es una guerra total entre las potencias occidentales y Rusia, donde Ucrania funciona como espacio de articulación de los intereses de sus aliados, quienes aportan todas las armas.Uno de los factores que pesa en el conflicto es la guerra mediática, en la que Occidente busca confundir hechos mediante información falsa, calificó el politólogo y citó como contraejemplo la batalla de Stalingrado, cuando la Unión Soviética se enfrentó al Ejército de la Alemania nazi, bajo comando de Adolf Hitler."Stalin le tendió una trampa al Ejército alemán, entraron 360.000 alemanes a Stalingrado y nada más quedaron vivos, si no me equivoco la cifra, 3.600", apuntó en una videoconferencia transmitida por su canal de YouTube.Entonces, actualmente Rusia está luchando contra la totalidad de la máquina belicista de Occidente, agregó Jalife-Rahme en comentario a un análisis del medio chino Global Times. Con su defensa, Moscú busca disuadir a Estados Unidos y la Unión Europea de proveer de armamento de alta gana a Kiev, abundó el internacionalista.Una de las insistencias de la narrativa sobre el conflicto que fomenta la prensa occidental, acusó Jalife-Rahme, que todas las decisiones del lado ruso "las toma el presidente Vladímir Putin a título individual", a quien también esos mismos medios califican de estar desesperado.El presidente Joe Biden ha acusado a Putin de amenazar a Europa con armas nucleares, reprochó Jalife-Rahme, riesgo del que sin embargo exenta al territorio de Estados Unidos.Los consejeros políticos de Biden impulsaron el plan de un cambio de régimen en Rusia mediante una guerra diseñada para derrocar a Vladímir Putin como hizo Washington con Sadam Huseín en Irak, apuntó el politólogo a la luz de comentarios del observador político conservador Tucker Carlson, lo que además ha llevado al mundo a la amenaza nuclear.El politólogo responsabilizó al presidente Harry S. Truman de ordenar la detonación de bombas nucleares en los territorios japoneses de Hiroshima y Nagasaki en 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que el país asiático ya estaba derrotado. La intención, dijo, era disuadir a la Unión Soviética de ejercer su influencia sobre la región.Jalife-Rahme citó al analista Michel Eltchaninoff, autor del libro Inside the mind of Vladimir Putin ("Al interior de la mente de Vladímir Putin", en español), quien subraya que Rusia ha ganado sus dos guerras históricas estratégicas más importantes, contra Napoleón Bonaparte y contra Hitler, mientras que apunta que en el conflicto actual el mandatario ruso ha subrayado que trabaja por la defensa de su país.Para cerrar su conferencia, el internacionalista estimó que México puede ser una sede para que Vladímir Putin y Joe Biden negocien una solución pacífica al conflicto en Ucrania.

occidente

ucrania

moscú

2022

