La Amazonía y el clima, los grandes olvidados de la campaña electoral en Brasil

En agosto se registraron los peores incendios para ese mes en 12 años, con más de 33.000 focos detectados, según datos oficiales.Los ambientalistas brasileños ven los comicios como una especie de plebiscito, como apuntaba en una entrevista con la Agencia Sputnik el secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, Marcio Astrini: "Hoy en día ya existe un consenso mundial de que el escenario no cambiará si el actual Gobierno permanece. En las urnas, los electores brasileños tendrán que hacer varias elecciones; una de ellas es si Brasil continúa con la selva o si Brasil continúa con Bolsonaro. No se pueden tener las dos cosas al mismo tiempo", advirtió.Los incendios y los índices de deforestación batieron todos los récords bajo la administración Bolsonaro, que debilitó los órganos de control, dejó de poner multas a los infractores y estimuló actividades ilegales, como la minería dentro de territorios indígenas. Ahora, su programa electoral dice que Brasil debe apoyar todas las iniciativas "coherentes, realistas y socioeconómicamente viables" para contribuir al futuro del planeta, pero no entra en concreciones. Al principio de su mandato, Bolsonaro estuvo a punto de sacar a Brasil del Acuerdo de París contra el cambio climático.Sobre la Amazonía, dice que la región tiene "riquísimos recursos naturales" y que por eso es objeto de "codicia extranjera y escenario de crímenes, sobre todo ambientales". En debates y entrevistas, Bolsonaro ha insistido en la tesis de que las leyes que buscan proteger el ambiente acaban siendo ineficientes y perjudican el progreso económico de la región, y que las críticas internacionales por la destrucción de la selva buscan socavar la soberanía de Brasil.Las promesas de LulaA pesar de que cuando se trata de ambiente los ojos del mundo están puestos en Brasil, el tema no aparece como prioritario en el día a día de la campaña. Lula ha prometido acabar con la deforestación ilegal y fortalecer de nuevo órganos como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), que persigue los delitos ambientales, o la Fundación Nacional del Indio (Funai), que gestiona las cuestiones indígenas. Los dos perdieron mucha fuerza y recursos en los últimos años. También propuso la creación de un Ministerio de los Pueblos Originarios, y que será comandado por un indígena.Un factor importante en el programa verde de Lula es el apoyo que le ha brindado la excandidata a la presidencia Marina Silva, quien fue su ministra de Medio Ambiente entre 2003 y 2008. Bajo su gestión, Brasil consiguió reducir 80% la deforestación en la Amazonía. La exministra se distanció de Lula en los últimos años, pero hace unos días aceptó reconciliarse y apoyar su candidatura a cambio de que asumiese algunos compromisos ambientales.El principal es la creación de una "Autoridad Nacional sobre Cambios Climáticos", que tendrá la función de coordinar todas las áreas de Gobierno encargadas de luchar contra el calentamiento global y que fomenten una economía verde. Al recibir las propuestas, Lula aseguró que el programa de Silva es "osado" y que Brasil tiene que tomarse más en serio la cuestión ambiental y climática "porque el mundo está exigiendo a Brasil un comportamiento civilizado".Los compromisos de Lula no van mucho más allá de la preservación de la Amazonía. Disminuir el uso de combustibles fósiles o prescindir del petróleo no está en la agenda. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) habla constantemente de la necesidad de fortalecer la petrolera semiestatal Petrobras y de construir más refinerías para que Brasil sea más autosuficiente en gasolina y diesel.

