Rusia propone sus candidatos para la dirección de la Unión Internacional de Telecomunicaciones

Rusia propone sus candidatos para la dirección de la Unión Internacional de Telecomunicaciones

Anteriormente, Bella Cherkésova, viceministra del Ministerio de Desarrollo Digital de Rusia, había anunciado que Rashid Ismaílov había sido nominado para el puesto de secretario general de la UIT por parte de Rusia. Además, Nikolái Varlámov fue propuesto para la reelección en el Comité del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT por parte de la Federación de Rusia.Se especifica que la delegación consiguió reunirse con naciones clave de las regiones africana, árabe y asiática. "Además, varios países de América Latina no pasaron desapercibidos. Durante estas reuniones, Cherkésova presentó a los candidatos rusos a los puestos de dirección de la UIT, destacó sus ventajas y sus principales líneas directrices. Por otra parte, se expusieron las prioridades de la Federación de Rusia en la UIT, encaminadas a reforzar la cooperación internacional en igualdad de condiciones y el estricto cumplimiento de los documentos estatutarios de la unión", añadió la agencia."En el contexto de la transformación digital y el rápido desarrollo de las tecnologías de la información, la UIT debe seguir siendo la principal plataforma de las Naciones Unidas para acordar enfoques colectivos que permitan abordar los apremiantes desafíos del desarrollo de las TIC. Nos alegramos de que Rashid Ismaílov y Nikolái Varlámov, que tienen una experiencia seria y prolongada en el campo de las TIC, hayan sido nominados por nuestro país", dijo Cherkésova. La elección de los candidatos rusos significará que el trabajo de la UIT irá en la dirección correcta y también se corresponderá con la agenda actual del mundo digital en desarrollo dinámico, apuntó.Cherkésova destacó también que las declaraciones sobre la expulsión de los representantes rusos de los puestos directivos de la UIT destruyen su unidad. El trabajo eficaz de la unión depende de una representación geográfica equitativa y no discriminatoria. Anteriormente, un representante de la delegación ucraniana, interviniendo en la sesión plenaria, había sugerido que la comunidad impida que los representantes de Rusia ocupen puestos de liderazgo en la unión.Según ella, Rusia se guía siempre por las disposiciones de los documentos fundamentales de la UIT y trabaja de forma constructiva para preservar la unidad no discriminatoria en la comunidad profesional. "En este sentido, abogamos por un diálogo equitativo en interés de todos los Estados miembros, con especial atención a las necesidades de los países en desarrollo y de la UIT en su conjunto. Tenemos por delante cuatro años de intenso trabajo para acordar enfoques comunes de desarrollo digital sostenible en beneficio de toda la humanidad. Mientras tanto, todas las diferencias políticas deben quedar fuera de la agenda de la unión", añadió Cherkésova.

