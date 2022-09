https://sputniknews.lat/20220928/tension-en-bolivia-ante-posible-paro-para-exigir-censo-en-2023-1130961547.html

Tensión en Bolivia ante posible paro para exigir censo en 2023

Tensión en Bolivia ante posible paro para exigir censo en 2023

SANTA CRUZ (Sputnik) — La tensión se reactiva en Bolivia tras la convocatoria a una concentración masiva, denominada Cabildo, para este 30 de septiembre con el... 28.09.2022, Sputnik Mundo

Las autoridades locales de Santa Cruz (este) exigen que el censo se realice en el primer semestre de 2023 y no en 2024 como determinó el Gobierno, pese a que inicialmente estaba previsto para noviembre de 2022.El líder cívico no descarta que los asistentes al Cabildo aprueben un paro de actividades para protestar contra la postergación del censo de población.Esta postura no es compartida por el Gobierno del presidente Luis Arce, cuyo ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, expresó su rechazo al anuncio de medidas de presión promovidas desde Santa Cruz.Santa Cruz es el bastión de la oposición política, históricamente el Movimiento Al Socialismo (MAS), que llevó a Arce a la Presidencia, nunca ganó en las elecciones subnacionales para la Gobernación del departamento o la Alcaldía de la ciudad capital.En 2012, se realizó el último censo de población y vivienda y contabilizó más de 10 millones de habitantes en el país.Los resultados permiten redistribuir recursos nacionales y planificar políticas públicas, de acuerdo al crecimiento poblacional.

