https://sputniknews.lat/20220930/adhesion-de-nuevos-territorios-a-rusia-opinion-de-eeuu-no-es-importante-la-poblacion-ya-decidio-1131041460.html

Adhesión de nuevos territorios a Rusia: "Opinión de EEUU no es importante, la población ya decidió"

Adhesión de nuevos territorios a Rusia: "Opinión de EEUU no es importante, la población ya decidió"

El presidente Vladimir Putin firmó los acuerdos de adhesión a Rusia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y las regiones de Zaporozhie y Jersón.

2022-09-30T22:05+0000

2022-09-30T22:05+0000

2022-09-30T22:05+0000

telescopio

rusia

eeuu

adhesión

referéndum

donetsk

lugansk

jersón

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/1131043913_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_b9802b3ec06d67246089f0a9ca27694b.jpg

Adhesión de nuevos territorios a Rusia: "Opinión de EEUU no es importante, la población ya decidió" El presidente Vladimir Putin firmó los acuerdos de adhesión a Rusia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y las regiones de Zaporozhie y Jersón.

La decisión del presidente ruso provocó airadas reacciones en EEUU y la Unión Europea, que rechaza la incorporación de los nuevos territorios."La situación toma una dimensión más grande, porque los ataques de Kiev serán considerados como ataques contra el territorio ruso", dijo a Telescopio el analista internacional argentino, Atilio Borón, sociólogo Doctorado en Ciencia Política, catedrático y escritor."Este puede ser un salto en la intensidad con connotaciones graves, pensando en la posible respuesta de Washington, que no le interesa que el conflicto termine por los enormes beneficios a la industria armamentística", agregó el experto.Durante un discurso ante la cúpula política del país en el Gran Palacio del Kremlin, Putin pidió al régimen de Kiev el cese inmediato del fuego y volver a la mesa de negociaciones, lo que fue rechazado por el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski."La salida es sentarse a negociar la paz, pero el objetivo de EEUU es la destrucción de Rusia, que por ser un país poderoso le impide avanzar en sus intereses en Eurasia", sostuvo Borón.Putin aseguró además que la Federación de Rusia defenderá su territorio con todas sus fuerzas y medios disponibles.El analista se refirió a la actitud "sumisa" de Europa , la cual, consideró, "no tener las agallas” de poner un freno a EEUU y apoyar las negociaciones de paz."El presidente ruso está muy por encima de cualquiera de sus pares europeos. Ninguno puede sostener ni 10 minutos de charla con el líder ruso sin ser vapuleado", aseguró el analista.Sobre el rechazo de la Casa Blanca y la Unión Europea a las adhesiones, Borón sostuvo que "la opinión de EEUU y carece de importancia, la población ya decidió. Junto a la OTAN no tiene autoridad moral".En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

eeuu

donetsk

lugansk

jersón

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, eeuu. adhesión, referéndum, donetsk, lugansk, jersón