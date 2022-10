https://sputniknews.lat/20221003/diputada-argentina-la-entrada-de-argentina-al-brics-necesita-del-vinculo-con-brasil-1131124943.html

Diputada argentina: la entrada de Argentina al BRICS necesita del vínculo con Brasil

Diputada argentina: la entrada de Argentina al BRICS necesita del vínculo con Brasil

SAO PAULO, BRASIL (Sputnik) — Argentina vive con mucha expectativa el resultado de las elecciones presidenciales en Brasil, ya que el vínculo entre ambos... 03.10.2022

américa latina

argentina

brasil

política

brics

elecciones generales en brasil (2022)

"La entrada al BRICS tendrá mucho que ver con ese fortalecimiento, la Argentina tiene que consolidar un Mercosur que pasó por distintas etapas y tiene que relacionarse con el mundo como un bloque bien potente y competitivo y con reglas de juego claras para mejorar su competitividad, y que no se lleve puesto el sueño de una región que tiene profundas desigualdades sociales y tiene que seguir incluyendo laboralmente", expresó a esta agencia la legisladora argentina.Tolosa Paz estuvo el 2 de octubre en el comité de campaña del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), en la ciudad brasileña de Sao Paulo, en el marco de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que el candidato de izquierda fue el más votado de la jornada, quedándose con 48,4% de los sufragios.Lula disputará un balotaje con el actual presidente, Jair Bolsonaro, quien recogió 43,2% de los votos.La diputada refirió a la relación comercial que mantienen ambos países, siendo Brasil el principal socio de Argentina, "no solamente en la industria automotriz, que es sumamente importante, sino la relación de la Argentina como un futuro proveedor de energía para Brasil, sobre todo cuando esté listo el gasoducto Néstor Kirchner".Tolosa Paz apuntó que su país está atento a esta etapa de "fortalecimiento" de la región, en un contexto global "convulsionado", en el que la demanda de alimentos va a ser "creciente" y la energía se convertirá "en un valor muy importante" para países que, debido a la guerra, "ya no tienen la tranquilidad de poder hacerse de ese recurso tan importante".SimilitudesLa también contadora destacó las similitudes que existen entre el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) y otros dirigentes latinoamericanos, y subrayó que los argentinos y argentinas viven como propia la elección en el país limítrofe, en "una región que viene siendo asediada con un mecanismo que se repite como fichas de dominó, que van cayendo todas juntas, con la derecha intentado gobernar con lawfare y persecución judicial".De cara a la segunda vuelta, Tolosa Paz resaltó "como cara positiva que los 10 millones de votos que se fueron a otras fuerzas políticas no van a ser volcados hacia Bolsonaro, porque son fuerzas políticas que son muy antagónicas de sus expresiones y la visión que tiene del Estado, las mujeres, las diversidades y la ampliación de derechos"."Estimo que esos seis millones [de votos de diferencia respecto a Bolsonaro] del 2 de octubre lo ponen a Lula en un lugar de preferencia y muy difícil de revertir. Arrancó con la contundencia de sacarle cinco puntos [porcentuales al actual presidente] y ese número tan importante se va a volcar en la elección del 30 de octubre", cuando se celebra la segunda vuelta, enfatizó."Lula sabe que su camino siempre fue la segunda vuelta, es un hombre que tiene una tenacidad pocas veces vista en política; tres veces se presentó y perdió y recién en la cuarta logró ser presidente, luego fue reelecto y luego tuvo la grandeza de construir el triunfo de Dilma Rousseff [presidenta entre 2011 y 2016, cuando fue destituida por un juicio político], sobrevivió a la persecución judicial, a 500 días de cárcel, y hoy se para nuevamente en el centro de Brasil, recupera el liderazgo y el pueblo no solo lo reconoce sino que le dio un apoyo con mucha contundencia", apuntó la diputada.Sistema electoralTolosa Paz destacó algunos aspectos del sistema electoral brasileño, como el voto electrónico, aunque no se mostró convencida de que pudiera aplicarse en su país."Argentina tiene un proceso democrático con votos en boletas de papel que jamás tuvo fraudes en 40 años", dijo la diputada, quien calificó al voto electrónico brasileño como "muy bueno y transparente", recordando que en 25 años de vigencia "ha puesto a diferentes presidentes de distintos colores políticos en el poder".Añadió también que "lo más interesante para mí fue la veda, que es bastante lógica con los tiempos que corren hoy, porque de nada sirve la veda del candidato encerrado tres días antes en su casa cuando las redes te permiten seguir comunicándote; esas cosas hacen que podamos revisar nuestra propia legislación porque los tiempos cambiaron".A diferencia de otros países de la región, la legislación brasileña permite que los candidatos realicen actos de campaña hasta el día previo a las elecciones.Con todo, la diputada cree oportuno revisar para Argentina su sistema electoral en este año, que no es electoral, para llegar al 2023 con las reformas necesarias ya hechas.El expresidente brasileño Lula da Silva (2003-2011) se quedó el domingo con la primera vuelta en las elecciones presidenciales, logrando el 48,4 por ciento de los votos, relegando al segundo lugar al actual mandatario, Jair Bolsonaro, que se hizo con el 43,2 por ciento.Entre ambos lograron 108.329.392 sufragios de los 123.679.629 votos emitidos, lo que demuestra el carácter de polarización política que se vive en el quinto país más grande del mundo y el séptimo más poblado.La segunda vuelta se realizará el próximo 30 de octubre y quien resulte ganador asumirá el 1 de enero de 2023 por un período de cuatro años.

argentina

brasil

