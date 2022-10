https://sputniknews.lat/20221004/el-kremlin-rusia-no-busca-involucrarse-en-la-retorica-occidental-de-armas-nucleares-1131150926.html

El Kremlin: Rusia no busca involucrarse en la retórica occidental de armas nucleares

04.10.2022

Anteriormente, The Times había informado de que la OTAN había advertido a los Estados miembros de la Alianza del Atlántico Norte de que Rusia podría realizar pruebas nucleares en sus fronteras con Ucrania, en el mar Negro. La publicación decía que, al hacerlo, Rusia podría demostrar que está dispuesta a utilizar armas de destrucción masiva.Las negociaciones con ZelenskiRusia espera que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, cambie su posición sobre el diálogo entre los dos países, declaró Peskov.Este 4 de octubre el líder ucraniano firmó un decreto sobre la implementación de la decisión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania que declara imposible entablar negociaciones de paz con el presidente ruso, Vladímir Putin.Declaraciones de MuskPeskov celebró el intento del empresario estadounidense Elon Musk de contribuir a una solución política del conflicto armado en Ucrania, pero descartó la repetición de referendos en cuatro territorios que acaban de incorporarse a Rusia."Es muy positivo el hecho de que un hombre como Elon Musk esté buscando soluciones de paz", dijo Peskov a los periodistas.La encuesta que Musk lanzó en Twitter, según el portavoz, "no ha dejado dormir a muchos" en Ucrania, Polonia, naciones del Báltico y otras partes de Europa, pero "en primer lugar, a los 'bots' que han participado de forma tan activa en la votación".El 3 de octubre, Musk lanzó en su cuenta de Twitter una encuesta para sondear la opinión de sus seguidores sobre un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia que implicaría: realizar de nuevo los referendos de adhesión pero supervisados por la ONU; reconocer plenamente a Crimea como parte de Rusia; garantizar el suministro ininterrumpido de agua a Crimea; y asegurar la neutralidad de Ucrania.El representante del Kremlin recordó en este contexto que Rusia había "abogado por una vía negociada para el cumplimiento de sus condiciones" desde un principio, y opinó que será imposible alcanzar la paz a menos que se cumplan aquellas.Muchas de las ideas formuladas por Elon Musk, según Peskov, "merecen atención".La encuesta recibió más de 2,5 millones de votos al cierre de esta edición, con el no en torno al 59,9%.Poco después de haberla presentado, Musk denunció "el mayor ataque de bots" que jamás había visto y lanzó una segunda encuesta, más simple, preguntando si "la voluntad de las personas que viven en Donbás y Crimea" debería decidir si se unen o no a Rusia.Este último sondeo, con más de 2,1 millones de votos hasta ahora, logró el 58,2% a favor del sí.Las encuestas de Musk generaron críticas por parte de altos funcionarios de Ucrania, incluido el presidente Volodímir Zelenski.Se lanzaron cuando la operación militar rusa en Ucrania entra en su séptimo mes y los territorios de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie están consumando su incorporación a Rusia.

