Blinken elogia postura de Boric con los derechos humanos

Las palabras de la autoridad norteamericana recordaron la postura que Boric evidenció durante su intervención en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas celebrada el mes pasado, donde criticó a algunos de sus compañeros de sector por no ser consecuentes al condenar las violaciones a los derechos humanos en el exterior."Ser de izquierda no debería impedirle a nadie emitir sus opiniones. En Chile, muchos te dicen que no se debe hablar mal de los amigos. Me enoja cuando eres de izquierda y puedes condenar las violaciones a los derechos humanos en Yemen o en El Salvador, pero no puedes hablar de Venezuela o Nicaragua", afirmó Boric en esa instancia, tras haber criticado en reiteradas oportunidades a los gobiernos de ambos países."Una muy buena conversación"El encuentro de Boric y Blinken se realizó en el salón O'Higgins de la sede de Gobierno, el palacio de La Moneda, a puertas cerradas y sin prensa. Solo tuvieron acceso las autoridades diplomáticas correspondientes: la canciller chilena, Antonia Urrejola, el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés y la recién asumida embajadora estadounidense en Chile, Bernadette M. Meehan, diplomática que llegó esta semana a Santiago para ocupar el cargo, luego de tres años y medio en que el puesto de la embajada estuvo vacante.Tras la cita, Boric no dio declaraciones públicas ni conferencia de prensa, pero tuiteó: "Tuvimos una muy buena conversación con Antony Blinken en torno al fortalecimiento de las instituciones democráticas, desarrollo sostenible e intercambio comercial, además del aumento en la ambición para enfrentar la crisis climática". Agregó por el mismo medio que seguirán trabajando "por el desarrollo de la región", adjuntando fotografías de la reunión.Blinken, en conferencia de prensa, reveló que en la conversación también se abordó la consolidación de los vínculos económicos entre ambos países.El secretario de Estado estadounidense comentó que en el encuentro abordaron la desigualdad económica que afecta a Chile y a los países de la región, añadiendo que el fenómeno empeoró con la pandemia del COVID-19. Además, Blinken y Boric hablaron de gestión migratoria, donde el estadounidense valoró que Chile haya tomado un liderazgo en la región para acoger a ciudadanos haitianos y venezolanos refugiados.La agenda de actividades de Blinken en Santiago, que comenzó este 5 de octubre en La Moneda, continuó con una reunión bilateral con la canciller Urrejola, con un encuentro organizado por un grupo de empresarios emprendedores chilenos y con una visita a la sede del Coordinador Eléctrico Nacional, instancia chilena donde hay participación de empresas estadounidenses que impulsan el uso de energía renovable.Blinken inició una gira de cinco días por tres países sudamericanos que recientemente eligieron gobiernos de izquierda: Colombia, Chile y Perú.

