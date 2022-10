https://sputniknews.lat/20221005/blinken-llega-a-chile-para-reunirse-con-boric-1131186594.html

Blinken llega a Chile para reunirse con Boric

Blinken llega a Chile para reunirse con Boric

Este 5 de octubre el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony J. Blinken, se reunirá en Santiago de Chile con el presidente Gabriel Boric y con la... 05.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-05T00:17+0000

2022-10-05T00:17+0000

2022-10-05T00:27+0000

américa latina

chile

eeuu

antony j. blinken

china

gabriel boric

asamblea general de la oea

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1131186802_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e9b8f03e1d52d80352b42262dcd4feb.jpg

Blinken llega a Chile luego de haberse reunido con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, previo a la 52ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se celebrará en Lima del 5 al 7 de octubre, y durante la cual también se reunirá con el presidente Pedro Castillo.No es casual la visita a los tres países, en los cuales en las últimas elecciones ganaron mandatarios más identificados con la centroizquierda que los gobernantes anteriores, tradicionales aliados de EEUU en la región. En el caso de Chile, el Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) fue uno de los más vocales en el apoyo a las iniciativas de EEUU contra Venezuela. Lo mismo sucedió con el peruano Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), durante cuya presidencia actuó el Grupo de Lima que impulsó la fallida presidencia de Juan Guaidó y la ofensiva contra el país caribeño. Y Colombia, con Iván Duque (2018-2022), que fue la plataforma de lanzamiento de lo que Venezuela denunció como un intento de invasión en 2019.Según la agenda entregada por la Embajada de Estados Unidos en Chile, en la reunión entre el secretario de Estado norteamericano y el presidente Gabriel Boric, "se reafirmará el apoyo de Estados Unidos a la gobernanza democrática, las oportunidades bilaterales de comercio e inversión, la seguridad regional y los derechos humanos, la gestión regional de migraciones y la mitigación del cambio climático".Para Camilo Godoy, sociólogo y máster en Estudios Internacionales de la Universidad de Santiago de Chile, la visita de Blinken a presidentes considerados de izquierda por la Casa Blanca "evidencia un interés por encuadrar la agenda y tener mayores claridades respecto a inversiones y decisiones estratégicas" y tiene "un sentido geopolítico", pues EEUU "quiere contrarrestar la influencia china sobre América Latina".Según el analista político Rodrigo Karmy, doctor en Filosofía de la Universidad de Chile, la visita de Blinken a Colombia y Chile es para "vigilar que efectivamente los Gobiernos progresistas del Cono Sur de América Latina sigan manteniendo su supeditación a la hegemonía" de EEUU.Blinken "busca resguardar la hegemonía militar en la región"En este marco, la situación geopolítica chilena es "interesantemente complicada", puesto que China es el principal socio comercial y Estados Unidos "sigue siendo el aliado militar y político de la región", agregó Karmy.En efecto, desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Chile y China, que entró en vigencia en octubre de 2006 y que tuvo un Acuerdo Suplementario de Inversiones, vigente desde 2014, el gigante asiático se convirtió en el principal socio comercial del país sudamericano.En 2021, China se afianzó como el principal destino de las exportaciones chilenas, con una participación de 39%. El comercio bilateral superó los 64.000 millones de dólares ese año. En comparación, EEUU concentró el 16,4% de las compras de productos del país sudamericano.Por eso, para Karmy, la visita del secretario de Estado estadounidense tiene como objetivo que los países de la región no den un giro hacia una alianza política y militar con "China o Rusia, que es lo que ha ocurrido con el caso Venezuela".Una agenda "congruente"Para Godoy, la visita de Blinken es congruente con la actuación de los demócratas durante las últimas décadas en la región, pues con la administración de Donald Trump (Partido Republicano) se veía una agenda más tosca, pero más transparente."[Con Trump] podíamos ver a [su exsecretario de Estado] Mike Pompeo pasearse por Sudamérica con un intervencionismo mucho más abierto en lo económico y en lo político. Recordemos que EEUU puso recompensa a Nicolás Maduro en dicha época y Pompeo desaconsejó el comercio con China", señaló Godoy.Para Karmy, la administración demócrata siempre ha sido "un poco más sutil", con el "discurso evangelizador de la democracia", pero este discurso ha perdido fuerza en los últimos 30 años porque "EEUU no tiene la capacidad que tenía en los años 90 de establecer un poder unipersonal" porque ya no tiene esa capacidad.La contradicción es que en materia de comercio hay un mayor predominio de China, pero en materia militar EEUU sigue siendo el factor dominante. Chile ha sido un fuerte aliado de Estados Unidos durante los últimos 50 años, pero ahora, con la importante relación comercial con China, "esta dicotomía es lo que marca el presente de Boric", señaló Karmy.Por eso, aunque Boric se considere un presidente de izquierda, continúa manteniendo la relación con EEUU, concluyó el analista.El 6 de octubre, Blinken dejará Chile y arribará a Lima, Perú, para encabezar la delegación de Estados Unidos en la Asamblea General de la OEA.

https://sputniknews.lat/20221003/tlc-plan-colombia-y-deuda-asi-es-la-agenda-del-encuentro-entre-petro-y-blinken-1131127374.html

https://sputniknews.lat/20220720/el-comercio-entre-america-latina-y-china-cada-vez-mas-importante-1128519568.html

https://sputniknews.lat/20220912/la-injerencia-de-eeuu-en-america-latina-cambia-de-forma-pero-no-se-rinde-1130372356.html

chile

eeuu

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

chile, eeuu, antony j. blinken, china, gabriel boric, asamblea general de la oea, 💬 opinión y análisis