Rusia reitera su disposición de suministrar petróleo solo a precios de mercado

El funcionario advierte que la idea de poner un límite al precio del petróleo viola los principios del mercado libre y lleva graves consencuencias a todos los actores del mercado, como a los proveedores, tanto a los consumidores. "Estos precedentes serían muy perjudiciales para el mercado de la energía, sólo conducirían a la escasez, a la subida de los precios... Creemos que no sería adecuado que suministráramos con ese instrumento a los consumidores que se beneficiarían de un tope de precios. Seguiremos suministrando sólo a quienes ofrezcan mecanismos de fijación de precios basados en el mercado", sostuvo.Asimismo, Rusia está dispuesta a suministrar gas a través del ramal del gasoducto Nord Stream 2, que no ha sufrido daños, declaró Nóvak a la prensa tras la reunión de la OPEP+ celebrada en Viena."Desgraciadamente, debido a un sabotaje, uno de los ramales se ha dañado, requiere una inspección y, en consecuencia, nuevas decisiones sobre el destino de este ramal. En cuanto al segundo ramal, está listo, está construido, y si los colegas europeos adoptan las decisiones legales necesarias en relación con su certificación y el levantamiento de las restricciones, creo que Rusia podría garantizar un suministro adecuado a través de este ramal del oleoducto en poco tiempo", afirmó Nóvak.También aseguró que las investigaciones de los accidentes en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 deben realizarse con la participación de los especialistas rusos. Por el momento, las compañías operadoras y el propio Gazprom no están incluidos en la misión de investigación.A inicios de septiembre, Nóvak ya había calificado de "absurda" la idea de poner un límite al precio del petróleo ruso. También afirmó que Moscú no entregará petróleo y productos petrolíferos a los países que apoyen esta decisión.

