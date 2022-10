https://sputniknews.lat/20221006/como-rescatan-a-los-animales-en-los-territorios-liberados-de-donbas--fotos-1131237606.html

¿Cómo rescatan a los animales en los territorios liberados de Donbás? | Fotos

Los civiles en sus casas no son los únicos en ser bombardeados en Donetsk y en las ciudades vecinas, sino también los animales que han quedado completamente... 06.10.2022, Sputnik Mundo

Tatiana ya ha viajado tres veces a Mariúpol y ha rescatado a más de un centenar de perros y gatos de allí, arriesgando su vida y sacándolos de entre los escombros mientras las tropas ucranianas bombardeaban.Rescatar a toda costaEn los últimos seis meses, Tatiana y su colega del refugio condujeron su coche hasta Mariúpol para rescatar a los animales que estaban literalmente atrapados entre dos fuegos. Desde entonces, han traído al refugio de Rostov del Don unos 120 animales —unos 40 perros y 80 gatos—. Cada uno de estos animales tiene su propia historia y su propia tragedia: los dueños de muchos de ellos murieron y sus casas fueron destruidas, algunos se asustaron por las explosiones y huyeron, mientras que algunos dueños no pudieron o no quisieron recuperarlos."¿Qué hemos visto allí? Lo que vimos fue que no quedaba nada de la ciudad. Cadáveres, coches destrozados... No fue difícil encontrar a los animales, estaban por todas partes", cuenta Tatiana. Salían porque querían comer, había animales por todas partes en las ruinas. Los lugareños que se quedaron allí y los militares les mostraron dónde se escondían los animales, muchos de los cuales quedaron traumatizados.En las calles y sótanos de MariúpolTatiana explica que en la ciudad quedaron animales callejeros y mascotas que fueron encontrados a la intemperie, escondidos en sótanos, enterrados bajo los escombros o que quedaron encerrados solos en pisos vacíos. Todas las variantes son devastadoras."Ha habido casos en los que la gente ha encerrado a sus animales en casa al salir porque pensaba que volvería en dos o tres días. Estos animales a menudo acababan muriendo en los pisos porque no nos enterábamos hasta un mes después. Así murieron pájaros, conejos y chinchillas", relata Tatiana.Según la voluntaria, los gatos sobrevivieron en su mayoría, pero se encontraban en un estado terriblemente demacrado. Los perros que estaban encerrados también estaban así. Por ejemplo, una joven enfermera trabajaba en el hospital y solo se le permitía volver a casa dos veces por semana para alimentar a su gato. Un día la evacuaron nada más salir del hospital. La metieron en un coche y se la llevaron, ni siquiera tuvo la oportunidad de correr a casa a por el animal.Afortunadamente, pudo enviar su dirección a Tatiana, quien vino con los militares para abrir la puerta del piso, pues de otro modo esto sería un saqueo.Aunque el objetivo principal de los viajes era rescatar animales, las jóvenes voluntarias no se olvidaron de las personas que se negaron a abandonar sus hogares por una u otra razón."La gente de Mariúpol se alegró enormemente al vernos y se puso en fila para recibir ayuda. Llevamos comida para los animales, para perros y gatos, tratamiento contra parásitos y comida para las personas. Empaquetamos todo en bolsas: productos de higiene, comida enlatada, gachas de avena en tarros, todo lo que se puede comer listo, pues la gente allí cocina en el fuego, no hay agua ni gas. También trajimos velas, cerillas, libros para colorear para los niños, caramelos para los niños y agua en grandes cantidades", detalló.Bombardeos, explosiones y rescate de los escombrosTatiana compartió cómo reaccionaron los militares rusos al verlas. Les parecía imposible que dos chicas hubieran viajado a buscar animales en medio de los combates."Los chicos que daban de comer a los animales nos recibieron y se ofrecieron a acompañarnos y protegernos. También alimentan a los animales, tienen dos perros en el puesto de control. Algunos gatos llegaron. Toda la comida que se les daba [es decir, a los militares], se la daban principalmente a los animales. (...) Los militares nos cubrieron cuando se puso 'caliente'", compartió.Tatiana revela que no llegaron a Mariúpol en un momento de tranquilidad y que estuvieron constantemente bajo bombardeos. Por ello, los soldados rusos intentaban cubrirlas mientras desenterraban los escombros en busca de animales."Nos disparaban, nos disparaban a las piernas, por encima de nuestras cabezas, las explosiones estaban cerca. Y nos disparaban a propósito porque no había nadie más que nosotros", lamentó.Nueva vidaUn refugiado especialmente herido es el viejo rottweiler Ritchie, al que Tatiana sacó arriesgando su vida.A pesar de sus graves heridas, Tatiana se llevó a Ritchie, lo curó e incluso encontró a su dueña, quien se había trasladado a San Petersburgo. Eso sí, el reencuentro con su familia aún no se ha producido y sigue viviendo en el refugio. Por supuesto, no es un hogar, pero al menos Ritchie está a salvo y se siente bien.Los dueños de la mayoría de los animales para los que Tatiana encontró nuevas familias corrieron la misma suerte: murieron. Los vecinos de las mascotas intentaron acogerlas y salvarlas y luego los llevaron a las voluntarias.Tatiana señala que la gente acudía al refugio específicamente para recoger a los animales rescatados de Mariúpol, por lo que casi todos pudieron volver a casa o encontrar nuevos dueños. Unos 38 animales fueron devueltos a sus antiguos dueños y enviados a ciudades de Rusia, desde Kaliningrado hasta Siberia, e incluso al extranjero."La última vez que fui específicamente para recuperar a los animales de los dueños, fui con una gran lista de direcciones. La gente acudió a nosotros tanto desde Rusia como desde Ucrania para intentar encontrar a sus animales. A algunos los encontramos, a otros no. (...) Hemos encontrado nuevos amos para los otros refugiados. En el refugio se han quedado unos 15 animales, cuyos dueños nos rogaron que los salváramos, pero luego los abandonaron diciendo: 'Bueno, gracias, ahora dormiremos tranquilos'. Antes de eso, nos rogaron que salváramos a los animales, que los sacáramos de entre los escombros. Había 14 gatos y un perro entre los que no se llevaron", indicó.Sin embargo, no se prevén más viajes a Mariúpol ni a otras ciudades en un futuro próximo porque el apoyo financiero que está recibiendo el refugio es insuficiente. Los corazones perdidos simplemente ya no puede aceptar más animales. Ya alberga 126 gatos y 200 perros, 37 de ellos con discapacidades.Cada día, el refugio necesita 95 kilos de comida seca y húmeda para gatos y entre 55 y 60 kilos de comida para perros. Las escuelas de Rostov del Don ayudan con las sobras de los almuerzos de los niños, gachas y carne. Pero todavía no hay suficiente dinero: además de la comida, hay que tratar a los animales rescatados de la calle, vacunarlos y solo después encontrarles una familia.

