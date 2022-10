https://sputniknews.lat/20221006/como-un-gen-neandertal-salvo-a-muchos-de-agravarse-o-morir-por-covid-19-1131253957.html

Cómo un gen neandertal salvó a muchos de agravarse o morir por COVID-19

Cómo un gen neandertal salvó a muchos de agravarse o morir por COVID-19

El término "paleogenómica" o "paleogenética" fue titular de los medios internacionales, al ser su creador reconocido con el Premio Nobel de Medicina de este año. Una especialista nos explica de qué se trata y por qué puede ser importante para conocer mejor nuestra salud.

El investigador sueco Svante Pääbo, considerado "el padre de la paleogenómica", gaño el Premio Nobel de Medicina y Fisiología de este año.El Comité de Estocolmo explicó que la decisión se debe a que "a través de su investigación pionera, Pääbo logró algo aparentemente imposible: secuenciar el genoma del neandertal, un pariente extinto de los humanos actuales".Estamos hablando de analizar el ADN de especies con 40.000 años de antigüedad, algo antes imposible para la ciencia."Existen algunos haplotipos neandertales que increíblemente protegieron a personas infectadas por el SARS-CoV-2, de no terminar en un cuadro de COVID-19 grave", dijo la genetista uruguaya Mariela Larrandaburu, presidenta de la Red Latinoamericana de Genética Humana, a Big Bang.La especialista explicó que son los haplotipos, claves en este proceso de investigación. "Es un grupo de genes presentes en el genoma y tienen una tenencia a heredarse juntos. Ese grupo de genes van pasándose a través de las generaciones", indicó."El haplotipo específico, encontrado en investigaciones más recientes, refleja una combinación única de variantes próximas unas a las otras y ubicadas en un cromosoma. Podemos identificar qué parte del genoma del hombre moderno tiene una ancestralidad que viene de la época de miles de años atrás como el neandertal", agregó Larrandaburu.A fines de la década desde 1990, tras completarse la secuenciación del genoma humano, Pääbo se interesó por buscar la forma de aplicar la genética moderna al estudio del ADN de neandertales.En 2010 lo logró, luego de varias pruebas exitosas de secuenciación; la primera de ellas con material genético de un hueso con 40.000 años de antigüedad.El investigador sueco de 65 años es hijo de la química estonia Karin Pääbo y del bioquímico sueco Sune Bergström, también ganó un Nobel de Medicina cuatro décadas atrás.El actual reconocimiento fue tomado con beneplácito por los profesionales de la genética, según Larrandaburu, al colocar a la genética sobre la mesa nuevamente en todo el mundo para conocer la importancia de esta disciplina y de invertir en su desarrollo."Nos queda un camino enorme para entender realmente por qué en unas poblaciones hay más frecuencia de enfermedades y en otras no", concluyó la especialista.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

