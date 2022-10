https://sputniknews.lat/20221007/el-embajador-de-mexico-en-rusia-le-recuerda-a-john-bolton-los-golpes-de-estado-que-diseno-1131289963.html

El embajador de México en Rusia le recuerda a John Bolton los golpes de Estado que diseñó

El embajador de México en Rusia le recuerda a John Bolton los golpes de Estado que diseñó

El embajador de México ante Rusia, Eduardo Villegas Mejía, criticó a John Bolton, quien fungió como asesor de seguridad del expresidente de EEUU Donald Trump... 07.10.2022, Sputnik Mundo

"Hay quien se cree guardián del universo, uno donde los Gobiernos se doblegan a los intereses específicos de ese guardián. Así John Bolton, que sin pudor convoca a que EEUU ayude a derrocar al presidente Putin. Supongo que es la costumbre de haberlo hecho en otros lados", escribió Villegas Mejía desde su cuenta de Twitter.Mediante el provocador título "Putin debe irse: Ya es tiempo para el cambio de régimen en Rusia", publicado en el portal 19FortyFive, Bolton aseguró que mientras Putin continúe en el poder, no existirá perspectiva para la paz a largo plazo en Europa. Apenas en julio de este año, John Bolton se vio envuelto en la polémica tras confesar en televisión que ayudó a planear diversos golpes de Estado. El también exembajador de EEUU ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) era entrevistado por Jake Tapper de CNN acerca del asalto al Capitolio, ocurrido el 6 de enero de 2021.Durante la charla, Tapper comentó que Trump, quien fue acusado de ser el autor intelectual del ataque, no era lo suficientemente listo para organizar un golpe de Estado cuidadosamente planificado, a lo que Bolton respondió:Sin embargo, cuando Tapper insistió en este tema, Bolton se rehusó a comentar casos específicos, aunque aludió a la crisis política que se suscitó en Venezuela en el 2019, cuando EEUU reconoció a Juan Guaidó como presidente interino del país latinoamericano. En aquel entonces, Bolton aún se desempeñaba como asesor de Seguridad Nacional.Pero el historial de golpes de Estado orquestados desde Washington no es noticia nueva, mucho menos en América Latina, en donde al menos 14 países, entre ellos Argentina, Chile y Brasil, fueron el escenario para que EEUU promoviera sus intereses económicos en la región mediante el derrocamiento de líderes de izquierda, especialmente durante la Guerra Fría.

eeuu, política, john bolton, golpe de estado, méxico