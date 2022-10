https://sputniknews.lat/20221009/el-premio-nobel-de-la-paz-es-utilizado-por-occidente-como-ataque-mediatico-contra-rusia--1131323690.html

El Premio Nobel de la Paz es utilizado por Occidente como "ataque mediático" contra Rusia

El Premio Nobel de la Paz es utilizado por Occidente como "ataque mediático" contra Rusia

En todos los conflictos no sólo se utilizan armas y estrategias bélicas. También existen las embestidas mediáticas. Bajo ese contexto puede entenderse el... 09.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-09T02:32+0000

2022-10-09T02:32+0000

2022-10-09T02:32+0000

internacional

occidente

vladímir putin

rusia

premios nobel de la paz

ucrania

eeuu

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/07/1131267268_0:0:2413:1358_1920x0_80_0_0_42325e0ceb14e4abd6dc551af94108e0.jpg

Lo que debiera ser un galardón destinado a personas u organismos que fomenten la paz y el diálogo, se ha convertido en un reconocimiento a personajes que, abiertamente, han impulsado guerras en todo el mundo. Como botón de muestra: Barack Obama y Henry Kissinger. El primero es el presidente estadounidense con más guerras en la historia del país norteamericano y el segundo es ampliamente conocido por su Operación Cóndor, con la cual Washington avaló dictaduras y fomentó el terrorismo en países latinoamericanos como Argentina, Chile, Brasil y Bolivia, por mencionar algunos. Así lo reflexiona Aníbal Garzón, sociólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), quien entrevista con Sputnik asegura que el Premio Nobel de la Paz bien podría llamarse "el Premio Nobel de la Guerra" o "el Premio Nobel del conflicto", ya que no es la primera vez que este galardón es utilizado para golpear cultural y mediáticamente a los países que se oponen a la hegemonía de Estados Unidos y sus aliados. El hecho de que este año el galardón lo ganaran tres actores de Europa del Este vinculados a Occidente, específicamente a Estados Unidos, demuestra que una vez más la Academia Sueca entra en el juego cultural de poder de enviar un mensaje a quienes no considera afines al llamado "mundo libre y democrático". En este caso: Rusia. Según el jurado del Nobel, los ganadores, el activista bielorruso Ales Bialiatski, la organización rusa Memorial* y la organización ucraniana Centro de Libertades Civiles, "representan a la sociedad civil en sus países de origen" y "han promovido durante muchos años el derecho a criticar el poder y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos". Además, "han realizado un esfuerzo extraordinario para documentar los crímenes de guerra, los abusos de los derechos humanos y el abuso de poder". Sin embargo, Garzón argumenta que, más allá del reconocimiento a labores relacionadas con los derechos humanos, lo que realmente se está premiando es un sistema de injerencia estadounidense que contempla la financiación a organizaciones no gubernamentales que se oponen a determinados Gobiernos, como el de Vladímir Putin o el de Aleksandr Lukashenko en Bielorrusia (un aliado de Putin). No es casualidad, dice, que el Nobel de la Paz de este 2022 se otorgue a esos actores en momentos en que el conflicto entre Kiev y Moscú lleva más de siete meses activo, con las tropas ucranianas siendo apoyadas financiera y militarmente por países de la Unión Europea (UE) y por Estados Unidos. Como ejemplos de la reflexión anterior cita los premios al político y sindicalista polaco Lech Walesa, "quien lideró el sindicato contra el comunismo en Polonia", o a Mijaíl Gorbachov, el mandatario con el que se desintegró la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), con la venia de Occidente. Aníbal Garzón considera obvio que el premio de este año se le concediera a "una organización rusa que históricamente ha estado en contra de la historia soviética y de Putin", pero que ha estado "a favor del discurso occidental, de la OTAN y de Estados Unidos".Según el experto, esta estrategia puede ser tomada como un "ataque mediático y cultural" que pretende "blanquear la injerencia" de las organizaciones estadounidenses en el conflicto en Ucrania. *La organización es reconocida como agente extranjero en Rusia y dejó de existir en el país.

https://sputniknews.lat/20221007/hidalgo-y-bolivar-con-ucrania-asi-es-como-zelenski-usa-la-historia-y-de-forma-poco-acertada-1131281571.html

https://sputniknews.lat/20220923/la-sombra-nuclear-en-rusia-y-occidente-quien-amenaza-a-quien-realmente-1130770341.html

occidente

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

occidente, vladímir putin, rusia, premios nobel de la paz, ucrania, eeuu, 💬 opinión y análisis