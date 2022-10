Rusia: la política de sanciones de Occidente podría llevar la economía mundial a la recesión

"Ahora el mercado mundial del petróleo se enfrenta a nuevos retos, no por catástrofes provocadas por el hombre, no por fenómenos naturales, no. Al contrario, (...) por las acciones de Occidente. Es decir, las sanciones. Esta lógica de sanciones loca, totalmente ilegítima y destructiva de Occidente, especialmente de Washington, puede llevar la economía mundial a la recesión, lo que tendrá un impacto negativo en la demanda", comunicó la portavoz.