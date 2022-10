Canciller mexicano: "La DEA ha creado muchas crisis" en la relación bilateral EEUU-México

"La DEA [la Administración de Control de Drogas de EEUU] ha creado muchas crisis en la relación bilateral, no es la primera vez, pero ahora están limitados por ley, entonces no tienen el margen que tuvieron durante tanto tiempo en México, al final se resolvió de otra manera. ¿Ya no habrá conflictos? Difícil saberlo, pero México tiene más instrumentos para defenderse", declaró a Milenio.