Crisis en Perú: presidente denuncia "modalidad de golpe de Estado" ante acusación de Fiscalía

El mandatario Pedro Castillo reaccionó ante la denuncia contra él y su círculo interno, en relación con hechos de corrupción. En otro orden, organizaciones indígenas latinoamericanas realizaron actividades al cumplirse 530 años de la llegada de los españoles al continente. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

El presidente Pedro Castillo afirmó que sufre persecución política y denunció una "nueva modalidad de golpe de Estado". Y aseveró que, a pesar de la situación, su Gobierno se mantendrá "firme", atendiendo "los principales problemas del país".Sus declaraciones llegan después de que la Fiscal general, Patricia Benavides, presentara una denuncia constitucional en contra del círculo cercano a Castillo por presuntos delitos de corrupción. La acción podría derivar en su salida del cargo."La denuncia es delicada y debe continuar la investigación, que involucra a varios miembros del entorno cercano al presidente, vinculado con intercambio de favores, pagos de coimas", dijo a En Órbita la politóloga peruana, Eliana Carlín.El presidente lamentó que exista una “Fiscalía política nacional que, lejos de juzgar a los verdaderos criminales, hoy lo hace con un Gobierno legítimo". En tanto, abogados cercanos a Castillo a su vez presentaron una denuncia penal contra la fiscal de la Nación por prevaricato, al considerar que la titular del Ministerio Público actuó de manera contraria a la ley. La pena es de cinco años de prisión."Se está manufacturando una acusación, con interpretaciones discrecionales y antojadizas de la Constitución, apoyándose en una flexibilización de las normas, además de medios de comunicación, de grupos de poder y hasta autodenominados expertos", indicó Carlín.La entrevistada explicó que la acusación "es asumida por la Fiscalía y enviada al Congreso [opositor]. Esta proviene de académicos de Derecho, quienes realizan esta interpretación del artículo 117 de la Constitución, donde se determinan las cuatro causales que pueden llevar al presidente a la vacancia del presidente"."Ninguna de estas causales se ha cumplido y están utilizando un tratado internacional para inaplicar este artículo e incorporar una acusación de corrupción porque no hay sentencia contra el mandatario, se busca una variable para vacar [al jefe de Estado]", agregó la experta.En Perú, la vacancia presidencial ocurre cuando el presidente deja de serlo por un hecho objetivo y expresamente establecido en la Constitución. Deben cumplirse dos condiciones: un jefe de Estado en ejercicio y una causa para que ya no continúe, de manera definitiva.Por la relevancia del cargo, estos motivos deben tener rango constitucional.Para la politóloga, en términos de la opinión pública, el Gobierno de Castillo "no tiene apoyos. En tanto, la oposición se posiciona firme, aunque también se encuentra dividida, con posiciones discordantes".En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— a organizaciones indígenas latinoamericanas que realizaron actividades este miércoles 12 de octubre, al cumplirse 530 años de la llegada de los españoles al continente.Por otra parte, Chile y Costa Rica fueron electos para integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en una votación que impidió la reelección de Venezuela. Dialogamos con el politólogo venezolano, Jesús Castillo.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

