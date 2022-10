https://sputniknews.lat/20221012/el-abece-de-la-nueva-demanda-de-mexico-contra-armerias-de-eeuu-empresas-detenidos-y-argumentos-1131447948.html

El abecé de la nueva demanda de México contra armerías de EEUU: empresas, detenidos y argumentos

El abecé de la nueva demanda de México contra armerías de EEUU: empresas, detenidos y argumentos

Luego de que el juez federal Dennis Saylor, de la corte de Boston, Estados Unidos, desechara la primera demanda del Estado mexicano en contra de 11 armerías...

Marcelo Ebrard señaló que la demanda fue presentada el lunes 10 de octubre y, explicó que con esto México busca frenar el tráfico de armas proveniente de Estados Unidos. El porqué de la demanda De acuerdo con los argumentos de México, las armerías demandadas violaron las leyes de Arizona al vender armas y promocionarlas como estilo militar, además de que, asegura, han hecho lo contrario a lo que se requiere para minimizar el flujo de armas a México, mismas que llegan a manos de la delincuencia organizada. México recordó que los acusados ​​han tenido esa notoria distinción por años en el tráfico de armas al país latinoamericano. La queja, dice el texto, no cuestiona el derecho de los estadounidenses a portar armas, o el derecho de los traficantes de armas responsables a operar un negocio de vender armas a ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley. "Esta demanda se refiere a una causa común de tanto México como Estados Unidos, dos naciones soberanas cuyos ciudadanos sufren cuando traficantes de armas a lo largo de nuestra frontera compartida abastecen ilegalmente el mercado criminal en México", sentencia.Pero... ¿cuáles son las nuevas armerías estadounidenses en las que México puso el ojo y por qué? Sputnik te presenta las empresas demandadas por el Gobierno mexicano. 1. DiamondbackDe acuerdo con la demanda presentada por el Gobierno mexicano, la empresa dada de alta con el nombre Diamondback Shooting Sports, Inc. es una corporación organizada y existente bajo las leyes de Arizona, con su sede principal de negocios en 7030 East Broadway Boulevard, en Tucson. En su sitio web, el demandado Diamondback anuncia sus armas usando imágenes de guerra y comparándolas directamente con armas oficiales.La empresa, agrega, comercializa y vende rifles de asalto semiautomáticos como el modelo Zastava ZPAPM70, el rifle de estilo FN America FFN15 Patrol Carbine AR15 y el rifle de asalto semiautomático MAUSER MP-40. Por lo tanto, está sujeto a la CFA de Arizona (Comercialización de Armas de Fuego y Municiones), que prohíbe "cualquier engaño, acto o práctica engañosa o desleal, fraude, falso pretexto, falsa promesa, tergiversación u ocultamiento, supresión u omisión de cualquier hecho material”.Diamondback también organiza sus propios cursos de capacitación mensuales las cuales anuncia en las redes sociales y en su sitio web. "Comercializa los cursos entérminos militaristas", alega México. Estas son las personas detenidas de 2018 a la fecha por tráfico de armas vendidas por Diamondback: 2. SnG Tactical Su lugar principal de negocios se encuentra en el 3441 South Palo Verde Road, también en Tucson, Arizona. Al igual que en caso de Diamondback, el Gobierno de México señala que la participación de SnG Tactical en el tráfico de armas resultó en que las armas que vendió en su tienda de Tucson son usadas en actividades delictivas en México. Esta empresa comercializa y vende rifles de asalto como el Zastava Rifle Arms USA ZPAPM70 AK-47 desde su base de operaciones en Tucson. "Eso por lo tanto, está sujeto a la CFA de Arizona, que prohíbe las prácticas no éticas, opresivas, inmorales y la manera sin escrúpulos en que el demandado anuncia sus armas en su sitio web". De acuerdo con la demanda, SnG Tactical anuncia el rifle usando imágenes militares y lo compara con "el rifle de batalla principal de muchos países". Asimismo, el demandado promociona su negocio en las redes sociales al anunciar artículos excedentes militares a los clientes y usar hashtags relacionados con la guerra como #wwi, #wwii, #vietnam y #desertstorm, subraya la denuncia de México. Estas son las personas detenidas de 2018 a la fecha por tráfico de armas vendidas por SnG Tactical:3. Ammo AZSu principal lugar de negocios se encuentra en el 2040 W. Deer Valley Rd #C, en Phoenix, Arizona. Ammo AZ, señala la demanda del Estado mexicano, realiza negocios regularmente en este distrito a través de su tienda Phoenix y sus armas son usadas por integrantes de crimen organizado en México. De acuerdo con el documento, el demandado comercializa y vende rifles de asalto como el Zastava fusil ZPAPM70 AK-47, el FN 15 Patrol, y el Steyr AUG A3 M1 desde Phoenix, Arizona. En su sitio web, anuncia estas armas de asalto usando imágenes de guerra, por ejemplo, comparándolas directamente con "el arma oficial de muchos ejércitos en todo el mundo", "armas de fuego construidas para soportar las variadas y duras condiciones implacables de los campos de batalla de todo el mundo". Estas son las personas detenidas de 2018 a la fecha por tráfico de armas vendidas por Ammo AZ:4. Sprague's Sports Con su sede principal en el 1460 W 18th St., de Yuma, Arizona. Sprague's Sports comercializa y vende rifles de asalto como el Rifle Springfield Armory M1A Scout Squad, Daniel Defense M4A1, Zastava M90, y FN 15 Patrol desde su base de operaciones. Con base en lo alegado por el Gobierno de México, Sprague's Sports anuncia estas armas de asalto usando imágenes de guerras y comparando su mercancía con las armas que Estado Unidos ha usado en conflictos bélicos. Estas son las personas detenidas de 2018 a la fecha por tráfico de armas vendidas por Sprague's Sports:5. The Hub Con su tienda principal ubicada en el 4501 W. Grand Rd, en Tucson, "The Hub" está participando en el tráfico de armas", sentencia el Estado mexicano en su documento presentado ante una corte de Arizona. Esta empresa, agrega, comercializa y vende rifles de asalto como el Rifle Romarm/Pioneer Arms WASR 7.62x39mm, rifle multicalibre Radical Firearms RF 15 y rifle Riley Defense RAK47 7.62x39mm. The Hub utiliza con frecuencia a militares, fuerzas del orden público e imágenes violentas para comercializar sus productos y en su página de inicio destaca su campo de tiro basado en simulación donde un cliente puede “disparar a zombis o representar escenarios de la vida real que las fuerzas del orden y el Ejército las usan (las armas" o “duelo" con los amigos para “entretenerse”. Asimismo, esta armería invita a los clientes a disparar armas "completamente automáticas que son ilegales para civiles", alega el Gobierno de México. Estas son las personas detenidas de 2018 a la fecha por tráfico de armas vendidas por The Hub:Aquí puedes consultar la demanda íntegra:

