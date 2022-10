https://sputniknews.lat/20221012/embajador-de-rusia-en-mexico-ingreso-de-ucrania-a-la-otan-tendria-dimensiones-catastroficas-1131441875.html

Embajador de Rusia en México: Ingreso de Ucrania a la OTAN tendría dimensiones catastróficas

Embajador de Rusia en México: Ingreso de Ucrania a la OTAN tendría dimensiones catastróficas

El embajador ruso en México, Víktor Koronelli, aseveró que si Ucrania llega a adherirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), esto... 12.10.2022, Sputnik Mundo

En entrevista con el periódico mexicano El Economista, el representante de Rusia en el país latinoamericano recordó que la no ampliación de la OTAN, incluido el no ingreso de Ucrania, fue un punto clave de las propuestas rusas sobre las garantías mutuas de seguridad que se abordaron durante las negociaciones con representantes de Estados Unidos y de la alianza a finales del año 2021; sin embargo, dijo, éstas no fueron tomadas con seriedad por Occidente. Koronelli señaló que la solicitud de Kiev de ingresar a la OTAN es una maniobra retórica que busca ejercer presión a Rusia y para pedir más apoyo militar a los países de la OTAN. Sobre una posible negociación con Ucrania, el representante ruso señaló que Vladímir Putin ha señalado repetidamente que Moscú está dispuesto a sentarse en la mesa con Kiev; sin embargo, "el problema es que el régimen de Kiev está bajo el control total de sus patrocinadores occidentales cuyo interés consiste en prolongar el conflicto en Ucrania".El representante ruso en México recordó que en marzo pasado, Rusia remitió propuestas de arreglo al gobierno de Volodímir Zelenski; sin embargo, dijo que Occidente prohibió a Kiev seguir con el diálogo. Respecto a los referendos en Donbás, Koronelli aseveró que éstos se realizaron bajo las normas y los principios del derecho internacional. "Más de un centenar de observadores internacionales de México, Italia, Alemania, Venezuela, y Letonia que supervisaron la votación, también han declarado legítimo el resultado".Asimismo, al ser cuestionado sobre cuáles son los pasos a seguir por Rusia tras la adhesión de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie, el representante ruso en México señaló que el objetivo sigue siento el mismo: proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años.

