México y EEUU acuerdan nuevo enfoque migratorio en la región con visas de trabajo

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — EEUU aceptó la solicitud de México de aumentar la movilidad laboral en la región con 65.000 nuevas visas de trabajo y el acceso de... 12.10.2022, Sputnik Mundo

"Los dos gobiernos pondrán en ejecución a partir del día de hoy (miércoles 12 de octubre) un nuevo sistema de solicitud de acceso a EEUU que prioriza la entrada por vía aérea y no a través de la frontera con México, basado en la exitosa implementación del programa Uniting for Ukraine", dijeron en un comunicado conjunto las carteras de Relaciones Exteriores y Gobernación, encargada de la política interior mexicana.El plan busca disuadir a ciudadanos venezolanos para que desistan de peligrosas travesías terrestres, similar al permiso condicional humanitario de "Unidos por Ucrania" para ciudadanos de ese país, que puso fin a las entradas por avión a México de turistas que después se presentaban en los cruces fronterizos con EEUU en busca de asilo.El nuevo proceso aceptará únicamente a personas solicitantes que cumplan con las reglas del programa y que no se presenten en la frontera terrestre entre México y EEUU.Washington acepta así la solicitud de México para "aumentar sustancialmente los mecanismos de movilidad laboral" en la región.Las personas migrantes que se encuentran en territorio mexicano deberán comprobar su ingreso a México previo al 12 de octubre, "a fin de poder solicitar de manera ordenada su acceso a EEUU", dice el comunicado.Aquellas personas que ingresen a México a partir de esa fecha no podrán presentar su solicitud a EEUU desde territorio mexicano, establece el acuerdo.Para acceder al nuevo programa, una persona u organización basada en EEUU "debe respaldar la petición del solicitante, quien ingresará a dicho país por vía aérea y podrá solicitar empleo durante su proceso migratorio correspondiente", detalla el anuncio diplomático.En una primera etapa, el nuevo programa está dirigido a nacionales de Venezuela.El objetivo de acuerdo bilateral es que las personas que busquen acceder a EEUU "podrán hacerlo de una manera más ordenada, segura, regular y humana, desincentivando el tránsito indocumentado que pone en riesgo su seguridad al cruzar la región".En respuesta a una solicitud de México, y aplicando la "visión compartida en materia de movilidad laboral", EEUU "otorgará 65.000 visas H2-B (trabajador temporal no agrícola) adicionales para trabajadores temporales no agrícolas, de las cuales 20.000 están destinadas para personas de Centroamérica y Haití".El Gobierno de México considera que el acuerdo representa "un avance significativo e innovador hacia el objetivo compartido de gestionar flujos migratorios ordenados, seguros, regulares y humanos".Los gobiernos de los dos países norteamericanos reiteran su respaldo a los mecanismos de cooperación internacional para el desarrollo, a fin de brindar oportunidades directamente a las comunidades de origen de las personas migrantes.El anuncio es hecho un día antes de la próxima reunión del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS) entre México y EEUU, a la que asisten el canciller Marcelo Ebrard y altos jefes militares mexicanos tras la primera edición celebrada en octubre del año pasado en Ciudad de México.

