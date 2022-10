https://sputniknews.lat/20221013/el-mundo-bajo-amenaza-eeuu-olvida-crisis-de-los-misiles-y-no-transige-1131472937.html

El mundo bajo amenaza: EEUU olvida Crisis de los Misiles y no transige

La Crisis de los Misiles, conocida en Cuba como Crisis de Octubre, cumple esta semana 60 años. Se trataó de una escalada drástica de la tensión en plena Guerra Fría entre las potencias nucleares, EEUU y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), luego de que la inteligencia estadounidense descubriera que Moscú había instalado en territorio cubano cohetes de alcance intermedio con ojivas nucleares.La crisis se prolongó del 14 al 28 de octubre de 1962, cuando se anunció un acuerdo para el desmantelamiento y traslado de vuelta a la URSS de los misiles balísticos de alcance medio R-12 y R-14.EEUU tenía desde 1958 instalados ya misiles en Italia y en Turquía, este último país muy cercano a la URSS. Como parte del acuerdo, Washington se comprometió a retirar esas armas y a no invadir militarmente a Cuba.El senador paraguayo por el Frente Guasú (izquierda) Hugo Richer afirmó, en diálogo con esta agencia, que existe una "gran peligrosidad" en este momento como la que había hace 60 años."El papel que juega Rusia y EEUU a nivel mundial como potencias nucleares hace que sea una situación peligrosa (…) Aun no hablamos de armas nucleares como se habló en aquel momento, pero evidentemente no se puede descartar de que EEUU esté tensando la situación en ese nivel como ocurrió hace 60 años", afirmó.AcuerdoBayardi y Richer advirtieron que, a diferencia de la Crisis de los Misiles, aún no se observa que exista un organismo o actor que ayude a "equilibrar las conversaciones" y promueva el diálogo para solucionar el conflicto en Ucrania."No existe un centro que pueda equilibrar la conversaciones o los diálogos, y ahí entra la pregunta de una posible guerra nuclear. Así como está el mundo, la violencia, uno no puede descartar esa posibilidad. Ante la ausencia de una autoridad política, moral, como la que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial [1939-1945], la posibilidad de una guerra nuclear existe", advirtió Richer.Por su parte, Bayardi, ministro durante la segunda administración del centroizquierdista Tabaré Vázquez (2015-2020), sostuvo que es necesario un acuerdo antes de que la situación sea insostenible. Consideró que ese pacto debe garantizar que Ucrania no quede integrada a la OTAN y que esté libre de armamento atómico. Por lo tanto, "la negociación no solo va a implicar a Rusia, sino también a EEUU", indicó.El 24 de febrero, Putin anunció el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania afirmando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

