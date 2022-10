https://sputniknews.lat/20221013/hungria-no-aceptara-sanciones-que-afecten-a-su-suministro-energetico-1131473397.html

Hungría "no aceptará sanciones que afecten a su suministro energético"

Hungría "no aceptará sanciones que afecten a su suministro energético"

MOSCÚ (Sputnik) — Hungría no apoyará ningún tipo de sanciones que puedan afectar a su propio suministro de energía, declaró el ministro de Exteriores húngaro... 13.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-13T12:58+0000

2022-10-13T12:58+0000

2022-10-13T12:58+0000

economía

📈 mercados y finanzas

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

hungría

peter szijjarto

rusia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0d/1131473247_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_cfb1c6ba79b51a2c0fc6b6a782bf9752.jpg

El titular hizo esta declaración al participar en el foro de la Semana Rusa de la Energía, que acoge Moscú del 12 al 14 de octubre, y explicó las razones de por qué decidió asistir al evento siendo Hungría un país perteneciente a la Unión Europea y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)."Por supuesto, no queda claro por qué un canciller de Europa puede estar en este escenario, por eso me gustaría dedicar un minuto para explicar cómo acepté esta invitación, cómo terminé aquí. Creo que en una situación tan horrible como la que estamos viviendo ahora, si no nos comunicamos (...) ya no podremos esperar la paz", especificó.Por consiguiente, el ministro considera que la solución a la crisis global de suministro de energía y a inflación es "una palabra que suene como 'paz'"."Siempre hemos apoyado las iniciativas de paz para un alto el fuego inmediato y el inicio de las negociaciones [para resolver el conflicto en Ucrania] tan pronto como sea posible", enfatizó.Mientras tanto, el político recalcó que para mitigar la falta de suministros energéticos en Europa, Moscú y Budapest han acelerado la construcción de los dos reactores adicionales para la central nuclear de Paks.Asimismo, subrayó, la central nuclear de Paks, que Hungría amplía con la ayuda de la corporación estatal de energía atómica rusa Rosatom, podrá "reducir las emisiones de CO2 en 17 millones de toneladas".Además, el funcionario destacó que Budapest, aparte de haber logrado ya reducir la emisión de gases nocivos, también puede estar orgulloso de haber aumentado su Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos años a pesar de la pandemia y el comienzo de las hostilidades en su país vecino.La central nuclear de Paks, situada en las inmediaciones de la ciudad homónima, a unos 100 kilómetros al sur de Budapest, es la única en Hungría, está operativa desde 1982 y fue construida con la asistencia de la Unión Soviética. La central dispone de cuatro reactores VVER-440 con una capacidad total de 2.000 megavatios y produce la mitad de la electricidad que consume el país.El pasado 26 de agosto, la Agencia de Energía Atómica de Hungría autorizó la construcción de los reactores quinto y sexto de la planta nuclear de Paks.A finales de 2014, Rosatom, líder mundial del sector nuclear, y Hungría firmaron un contrato evaluado en 12.500 millones de dólares para la construcción de la segunda fase de la central nuclear que constará de dos reactores VVER-1200 con una potencia instalada de 2.400 megavatios.Para ejecutar el proyecto de Paks 2, Rusia estudia conceder a Hungría un crédito de hasta 10.000 millones de euros.

https://sputniknews.lat/20221012/hungria-declara-no-apoyar-propuestas-que-amenazan-suministros-de-energia-a-la-ue-1131433607.html

https://sputniknews.lat/20220926/rusia-y-hungria-abordan-construccion-de-la-central-nuclear-paks-2-1130879156.html

hungría

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, hungría, peter szijjarto, rusia, europa