Ucrania podría tardar años en recibir los sistemas de defensa aérea que EEUU le prometió

Ucrania podría tardar años en recibir los sistemas de defensa aérea que EEUU le prometió

Aunque el presidente estadounidense, Joe Biden, ha prometido en repetidas ocasiones seguir apoyando al gobierno de Volodímir Zelenski, lo cierto es que sus compromisos no son del todo realistas y la ayuda podría llegar tarde. Como parte de la asistencia de Estados Unidos a Ucrania, el presidente Biden señaló que enviará misiles superficie-aire Nasams. Además, un alto funcionario de la Casa Blanca señaló recientemente para CNN que el gobierno de Biden continuará apoyando a Kiev en materia de defensa aérea de corto y largo alcance; sin embargo, no dio detalles de tiempos ni plazos. Los ocho Nasams que el presidente de EEUU prometió a Ucrania el pasado mes de agosto aún no han sido enviados, pero se espera que al menos dos sean entregados al gobierno de Zelenski en noviembre próximo. Al respecto, Jordan Cohen, analista de seguridad en el Instituto Cato, dijo a Newsweek que antes de que la ayuda sea proporcionada a Ucrania, los misiles Nasams deben ser contratados y construidos. "En el proceso de venta de armas, la mayoría de las ventas suelen tardar años en entregarse, a veces cinco o más", señaló el especialista al medio, quien agregó que la velocidad con la que se ha entregado cierta ayuda a Ucrania es porque el equipo enviado se ha tomado del inventario ya en existencia. Actualmente, solo 12 países son propietarios de misiles superficie-aire Nasams. Se trata de Estados Unidos, Noruega, Finlandia, España, Países Bajos, Omán, Lituania, Australia, Catar, Hungría, Indonesia, además de un país no revelado. Apenas ayer, el Reino Unido prometió entregar a Ucrania los misiles AIM-120 Amraam, misiles aire-aire de alcance intermedio, anunció el Ministerio de Defensa británico.Diseñados por la corporación estadounidense Raytheon, estos misiles son compatibles con lanzaderas de misiles superficie-aire Nasams, fruto de su cooperación con la empresa noruega Kongsberg Defence & Aerospace (KDA).Sin embargo, autoridades británicas no dieron una fecha exacta para el arribo de dichos equipos; sin embargo, aseguraron que llegarán en las próximas semanas.

