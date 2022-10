https://sputniknews.lat/20221012/biden-advirtio-a-zelenski-que-mostrarse-malagradecido-con-el-apoyo-de-eeuu-dificultaria-mantenerlo-1131445831.html

Biden advirtió a Zelenski que mostrarse malagradecido con el apoyo de EEUU dificultaría mantenerlo

Desde el inicio del conflicto con Rusia, los presidentes de Ucrania y Estados Unidos, Volodímir Zelenski y Joe Biden, respectivamente, se han mantenido en... 12.10.2022, Sputnik Mundo

Un exfuncionario de la Casa Blanca reveló a The Washington Post que Biden advirtió a su par ucraniano que le sería difícil solicitar más y más dinero al Congreso para apoyar al país europeo si Zelenski se mostraba malagradecido y reiteraba el discurso de que la ayuda económica no es suficiente.De acuerdo con el Departamento de Defensa estadounidense, desde el inicio del conflicto, en febrero de 2022, Estados Unidos ha aportado 16.200 millones de dólares en apoyo a Ucrania, sin embargo al inicio Zelenski dijo públicamente en repetidas ocasiones que era necesario que Estados Unidos y los países occidentales hicieran más para apoyar a Kiev, como enviar más armas e imponer sanciones más severas contra Rusia.El diario estadounidense aseveró que Biden ha empleado horas de conversaciones en los últimos meses para sumar a líderes extranjeros a la condena occidental contra Rusia, entre ellos el primer ministro de la India, Narendra Mori, y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.Además de tratar de sumar a más países a su posición contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, una de las tareas centrales de la gestión de Biden ha sido mantener unida la coalición occidental opositora a Moscú, en un momento en que factores como el invierno comprometen la entrega europea a la estrategia, mientras que a nivel interno el Partido Republicano, opositor al mandatario, cuestiona que esté siendo efectivo el envío multimillonario de ayuda a Ucrania.Este 12 de octubre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) votará un pronunciamiento en contra del proceso unionista de las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie a Rusia, en un escenario en el que Biden y funcionarios estadounidenses han estado trabajando para ganarse el apoyo de países no alineados con su visión en Latinoamérica, Asia y África.Washington desea que estas naciones abandonen su posición neutral y se sumen a la condena frontal al Kremlin, luego además de que Rusia ejerciera un ataque conjunto a Kiev y otras ciudades ucranianas como represalia por una detonación en el puente de Crimea.La proyección estadounidense es que 100 de los 193 miembros de la ONU respalden el pronunciamiento.No obstante los esfuerzos diplomáticos de Biden para mantener unificado el rechazo a Rusia, a nivel interno se muestran reservas para seguir enviando miles de millones de dólares de apoyo a Ucrania, además de que las elecciones legislativas del 8 de noviembre podrían fortalecer la posición en el Congreso del Partido Republicano y traer consigo fisuras a la postura actual de la Casa Blanca, estimó el Washington Post.El centro de pensamiento Pew Research reveló en una encuesta que 32% de los estadounidenses considera que su país está ofreciendo demasiada ayuda al conflicto ucraniano, una cifra que estaba en el 9% en marzo, al inicio de la confrontación, además de que 38% está muy preocupado por una derrota de Ucrania, cuando el índice era del 55% en mayo.Convencer a países en África y el sudeste asiático de sumarse a la posición de Washington no ha sido fácil, toda vez que han sido desproporcionalmente afectados por el disparo de los precios de combustible y la reducción del flujo alimenticio, ambos consecuencia de las sanciones económicas occidentales contra el mercado ruso en los dos rubros.

