WSJ: Arabia Saudita rechazó petición de EEUU de retrasar el recorte en la producción de petróleo

Tan pronto como Arabia Saudita y otros productores petroleros del Golfo Pérsico determinaron reducir en 2 millones de barriles la producción diaria de... 12.10.2022

Funcionarios estadounidenses advirtieron a su aliado que el corte productivo sería interpretado como "una clara decisión" de Riad de elegir la perspectiva de Rusia ante el conflicto con Ucrania, además de que debilitaría el apoyo de por sí menguante que recibe la nación árabe desde Washington, de acuerdo con fuentes consultadas por el Wall Street Journal.Sin embargo, los funcionarios árabes rechazaron la petición y la consideran una jugada del presidente Joe Biden para evitar perspectivas desfavorables en torno a las elecciones legislativas de noviembre, que determinará el control partidista del Congreso y en cuya campaña la inflación y los precios altos del gas han sido temas centrales de las campañas electorales.En cambio, el reino de Arabia Saudí respalda la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) de recortar la producción de petróleo como una medida para atender la inestabilidad del sector energético derivada, entre otros factores, de las sanciones occidentales contra el suministro de petróleo de Rusia, uno de los principales productores y exportadores del globo, según datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés).Una vocera del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, desestimó la valoración saudí de que los esfuerzos de Biden en materia energética tengan intenciones electorales.En tanto, funcionarios de Washington cuestionaron el análisis del país árabe en el sentido de que el precio del petróleo estaba por caer, en cambio solicitaron esperar para analizar la reacción del mercado.Además, consideraron que en caso de una caída del costo del hidrocarburo la OPEP+ podría entonces reaccionar como mejor conviniera a su estrategia.El también vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Kirby dijo que Biden está considerando evaluar con el Congreso la relación de su país con Arabia Saudí, a la luz de la decisión de la OPEP+, para estimar si está funcionando conforme a los intereses de seguridad estadounidenses.Del lado árabe, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, el príncipe Faisal bin Farhan sostuvo que la decisión petrolera de la alianza exportadora tenía un sentido puramente económico, sin dimensiones políticas.Lo que busca la OPEP+, aseveró en la televisión saudí, es estabilizar los mercados energéticos y priorizar los intereses de productores y consumidores de petróleo. Estados Unidos, en tanto, considera que la medida no sólo no ayuda, sino que ocurre mientras la inflación derivada de los altos precios de los energéticos amenaza el crecimiento global.Al mismo tiempo que la Casa Blanca acusa alineación entre la OPEP+ y Moscú, advirtió que la decisión de recortar la producción compromete ventas militares de Estados Unidos a Arabia Saudita por 100 millones de dólares, mientras que algunos legisladores incluso llaman a retirar las tropas norteamericanas del país árabe.Riad, en tanto, justifica la decisión de la alianza productora bajo el argumento de que sus estimaciones señalaban que, de no actuar, el precio del barril se desplomaría 50 dólares por unidad, lo que hubiera puesto en riesgo el plan de desarrollo saudí para 2030.

