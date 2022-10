https://sputniknews.lat/20221013/un-antiguo-mosaico-de-la-era-romana-fue-descubierto-en-siria--1131493505.html

Un antiguo mosaico de la era romana fue descubierto en Siria

Un antiguo mosaico de la era romana fue descubierto en Siria

Arqueólogos de Siria descubrieron un enorme mosaico que data de la era romana, el cual se ha mantenido intacto. De acuerdo con los especialistas, se trata del... 13.10.2022, Sputnik Mundo

Se trata de un mosaico de 120 metros cuadrados, formado por coloridas piedras cuadradas que miden aproximadamente 1,25 centímetros de lado. La obra de arte se encuentra en un viejo edificio en el que el Directorio General de Antigüedades realizaba excavaciones. Empresarios libaneses y sirios del Museo Nabu, en Líbano, compraron la propiedad, que data del siglo IV, y la donaron al Estado sirio.De acuerdo con el director adjunto de excavación y arqueología del directorio, el doctor Humam Saad, las escenas en el mosaico muestran amazonas, guerreras de la mitología clásica, cuya reina, Hipólita, fue asesinada por el semidiós Hércules en uno de sus 12 trabajos."Lo que vemos frente a nosotros es un descubrimiento que es raro en la escala global", expresó Saad a The Associated Press (AP). Y añadió que las imágenes, "ricas en detalles", incluyen escenas de la Guerra de Troya entre griegos y troyanos.El mosaico, que pudo ser apreciado por los periodistas en la población de Rastan, cerca de Homs, también muestra a Neptuno, dios del mar, en compañía de sus 40 amantes.Sin embargo, los especialistas no han logrado precisar si el edificio donde fue hallado el mosaico era un baño público u otra cosa, debido a que no han terminado de excavar. Aunque mantienen la esperanza de poder comprar más construcciones en Rastan, pues estiman que el lugar está lleno de sitios antiguos y artefactos por descubrir.Y agregó que "Rastan es una ciudad históricamente importante y podría ser una ciudad muy importante para el turismo debido a su patrimonio".Pero a pesar de la importancia histórica de Rastan, hasta el momento no se han realizado excavaciones significativas, incluso antes del conflicto armado. Además, grupos armados han tratado de vender el mosaico, el cual ofertaron en redes sociales en 2017, de acuerdo con Saad.Tras 11 años de conflicto armado en la región, los sitios arqueológicos sirios han sufrido saqueos y destrucción.Uno de los más notables fue la toma de Palmira, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. Esta ciudad tiene más de 2.000 años de antigüedad, a través de los cuales ha sobrevivido a todo tipo de ataques.

