Excongresista: la derecha no quiere "que Pedro Castillo tenga una gestión mínimamente aceptable"

Excongresista: la derecha no quiere "que Pedro Castillo tenga una gestión mínimamente aceptable"

El presidente Pedro Castillo fue acusado de liderar una supuesta organización criminal por parte del Ministerio Público peruano.

Una nueva crisis política se ha desatado en el Perú luego de que la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el presidente en ejercicio, Pedro Castillo, acusado de liderar una supuesta organización criminal.El excongresista del Partido Nuevo Perú Alberto Quintanilla dijo a Sputnik que en Perú hay "una polarización bastante pronunciada, donde las fuerzas conservadoras o de derecha han perdido las elecciones ante un personaje como Pedro Castillo, que ha sido elegido por los sectores históricamente marginados, los sectores de abajo".La fiscal Benavides ha formulado la denuncia al mandatario peruano por la presunta comisión de delitos comunes, uso y abuso de poder para beneficio particular y actos de corrupción.El excongresista sostiene que Castillo es víctima de un tipo de persecución judicial inédita en la historia reciente del Perú, al menos desde la promulgación de la Constitución vigente desde 1993."Nuestro ordenamiento constitucional, en su artículo 117 permite que el presidente de la República en ejercicio solo pueda ser acusado por cuatro delitos", subrayó Quintanilla. Los delitos son:Golpe de Estado judicialLegalmente el Congreso derivará la denuncia a la Comisión de Acusaciones Constitucionales para que se pronuncie. Esta comisión abrirá el proceso y discutirá si procede o no y finalmente puede autorizar que el Ministerio Público denuncie y acuse al presidente, con lo cual abriría un camino inédito.Es la primera vez que se recurre a este mecanismo de acusación constitucional "porque se entendía de que el presidente al no poder ser acusado por cuatro delitos —que no es lo que se le acusa ahora—, no podía ser ni siquiera investigado. Pero el Ministerio Público, que es un organismo constitucional autónomo, interpretó que sí podía investigarlo", explica.Quintanilla asegura que la iniciativa de la Fiscalía tiene el "respaldo de una mayoría relativa de las fuerzas conservadoras en el Congreso y tienen ahora el control del Ministerio Público y piensan que van a lograr el apoyo de una mayoría relativa en el Tribunal Constitucional y una posición benevolente de la Corte Suprema".Proceder del Poder Ejecutivo y su defensaQuintanilla sostiene que "en un contexto en que las fuerzas conservadoras y las que respaldan a Pedro Castillo, que son una minoría relativa en el Congreso, ninguno tiene la fuerza suficiente como para imponer una disolución del Congreso por parte del Poder Ejecutivo, ni tampoco el Congreso tiene la fuerza para vacar [destituir] al presidente".Si ocurriera una de las dos cosas, la vacancia presidencial o la disolución del Congreso, "la ciudadanía pediría que se vayan todos. Eso es lo que temen, nadie quiere vacar al presidente para después ser disuelto y convocar a elecciones generales", consideró.Pulso ciudadanoLos sectores sociales que sufren más la marginación, sienten que han podido llegar al poder a través del voto, afirma Quintanilla.Pedro Castillo "ciertamente hace todo lo posible para colaborar con esta imágen de que no es un buen gobernante", lamentó Quintanilla. "No es un político que esté buscando un apoyo orgánico de la izquierda, que está sumamente debilitada y le favorece que también la derecha está debilitada", enfatizó."El Perú sufre una crisis política e institucional producto del diseño constitucional vigente, que prioriza lo individual y no lo colectivo. Es una crisis generalizada. Por eso es que los agentes políticos que se están confrontando son débiles y ninguno tiene la fuerza para imponerse sobre el otro y tener el respaldo de la población", concluyó.

