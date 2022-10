https://sputniknews.lat/20221014/mas-parejo-de-lo-previsto-lo-que-las-encuestas-dicen-de-la-segunda-vuelta-en-brasil-1131523506.html

¿Más parejo de lo previsto? Lo que las encuestas dicen de la segunda vuelta en Brasil

¿Más parejo de lo previsto? Lo que las encuestas dicen de la segunda vuelta en Brasil

La subestimación al voto de Jair Bolsonaro en la primera vuelta tiñó de incertidumbre los sondeos de cara a la segunda vuelta del 30 de octubre en Brasil. Si... 14.10.2022, Sputnik Mundo

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) recogería un 49,16% de los votos, mientras el actual presidente, Jair Bolsonaro, reuniría el 43,71% de las adhesiones en la segunda vuelta de Brasil, de acuerdo al promedio de las últimas 12 encuestas publicadas por centros de estudio y observatorios de opinión.Sin embargo, el dato podría no ser suficiente para que Lula confíe en una victoria segura, dado que las consultoras defeccionaron en la primera vuelta, cuando aseguraban un triunfo del líder del Partido de los Trabajadores (PT) en primera vuelta.En efecto, el escenario que vaticinaron la mayoría de las encuestadoras brasileñas no fue tal y muchos de estos centros de estudios y observatorios de opinión tuvieron que hacer un mea culpa metodológico sobre la subestimación al votante bolsonarista.El 43,2% que alcanzó Bolsonaro sembró más dudas que certeza en cuanto a las posibilidades de análisis electoral en una primera vuelta que resultó mucho más ajustada de lo que sostuvo la gran mayoría de las casas encuestadoras.De cara a la segunda vuelta del 30 de octubre, ahora se prevé un resultado ajustado con una leve diferencia a favor del candidato de izquierda, quien a pesar de contar con el apoyo de los candidatos Simone Tebet (4,2%) y Ciro Gómez (3%) —tercera y cuarto respectivamente en primera vuelta— no ha consolidado una diferencia promedio sobre el 50% de la intención de voto.La menor diferencia entre los candidatos la pronostica el Instituto GERP de Río de Janeiro, que coloca a Lula solamente 2 puntos por encima de Bolsonaro, tras un sondeo realizado entre el 6 y el 11 de octubre.La mayor diferencia, en tanto, la marcó la consultora IPEC de Sao Paulo en un trabajo junto a la cadena Globo en el que Lula aparece 9 puntos por encima del actual presidente, según pesquisas realizadas entre el 8 y 9 de octubre pasado.Mientras que, la casa encuestadora que pronostica una mayor distancia porcentual entre ambas candidaturas es la consultora IPEC de Sao Paulo, quienes junto al gigante televisivo Globo, pronostican una diferencia de un 9% entre ambas candidaturas, con un 51% para el candidato del PT y un 42% para el candidato del PL, según pesquisas realizadas entre el 8 y 9 de octubre pasado.La sensibilidad por las encuestas no estuvo exenta de polémicas. La revista británica The Economist llegó a publicar un promedio de varios sondeos que extrapolaba un empate técnico entre los candidatos. Sin embargo, la publicación ofreció sus disculpas porque la proyección se desvió "demasiado de las últimas encuestas" y ajustó su método para finalmente pronosticar un 53% de Lula contra un 47% de Bolsonaro.Mientras tanto, los dos candidatos refuerzan su campaña en los populosos estados del centro-sur del país —Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais—, de cara a un reñido final en el que el candidato oficialista advirtió que es probable que no reconozca el resultado electoral en caso de ser desfavorable.Últimos sondeos

